Salvador Por Todos: veja tabela com datas de pagamento da parcela de outubro

O pagamento da sétima parcela do auxílio de R$270 do programa Salvador Por Todos será iniciado nesta sexta-feira (2). Serão beneficiados trabalhadores informais, individuais e pessoas em situação de rua cadastradas no município.

O cronograma de pagamento seguirá ocorrendo de acordo com a ordem alfabética do nome dos beneficiários (confira abaixo). Ao todo, 37 mil pessoas na capital baiana já foram contempladas, sendo a sua maioria baianas de acarajé, ambulantes, feirantes, camelôs, barraqueiros, baleiros, guardadores de carro, recicladores, taxistas, motoristas de aplicativos e mototaxistas – no caso dos três últimos, com idade superior a 60 anos, de acordo com as listas de cadastrados encaminhadas pelas secretarias responsáveis por autorizar cada atividade.

Além dessas categorias, pela primeira vez, pessoas em situação de rua cadastradas nos pontos gratuitos de distribuição de refeições, localizados na Barroquinha, Itapuã, Estacionamento São Raimundo, Pau da Lima e São Tomé de Paripe, também receberão o auxílio de R$270. No total, serão 418 beneficiados nessa condição.

Para conferir se você tem direito ao auxílio, basta acessar o site www.salvadorportodos.salvador.ba.gov.br, que também informa a data do pagamento.

O benefício poderá ser pago até dezembro, conforme lei aprovada pelos vereadores e sancionada pelo prefeito ACM Neto na semana passada. O investimento da Prefeitura será de R$5 milhões mensais.

Confira datas de pagamento:

• Nomes iniciados com a letra A: pagamento a partir de sexta-feira (2/10);

• Nomes com iniciais B, C ou D: saque a partir de segunda-feira (5/10);

• Nomes com iniciais E: retirada na terça-feira (6/10);

• Nomes com iniciais F, G, H ou I: saque a partir de quarta-feira (7/10);

• Nomes com iniciais J: pagamento a partir de quinta-feira (08/10);

• Nomes com iniciais K e L: retirada a partir de sexta-feira (09/10);

• Nomes com iniciais M: saque na segunda-feira (13/10);

• Nomes com iniciais N, O, P e Q: pagamento a partir de terça-feira (14/10);

• Nomes com iniciais R: pagamento a partir de quarta-feira (15/10);

• Nomes com iniciais S, T e U, V, Y, X, Z, K, W: pagamento a partir de quinta-feira (16/10).