Salvador Praia Hotel começa a ser demolido nesta segunda (13), na Orla

O antigo Salvador Praia Hotel vai começar a ser demolido nesta segunda-feira (13), a partir das 9h30. O imóvel, que fica na Avenida Oceânica, em Ondina, será demolido em uma solenidade em que também será anunciado o novo empreendimento que será erguido no local pela construtora Moura Dubeux. O prefeito ACM Neto estará presente no ato.

De acordo com a prefeitura, a administração municipal já vinha negociando com a empresa um novo projeto para o local, que envolve contrapartidas para o município, algumas já previstas no novo Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU) da cidade e outras demandadas pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur).

A expectativa é de que novo empreendimento chegue a gerar até 300 empregos diretos apenas durante as obras de construção.

O projeto faz parte do eixo Negócios do programa Salvador 360, que envolve justamente ações estimuladas pela prefeitura junto à iniciativa privada.