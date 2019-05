Salvador: prefeito em exercício entrega praça no Jardim Valéria

O prefeito em exercício e secretário de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra), Bruno Reis, entregou na noite de sexta-feira (17) a região de Jardim Valéria, onde inaugurou a Praça Cabrália.

A praça, conforme o prefeito em exercício, foi requalificada pela administração municipal com investimento de R$ 168,1 mil. O equipamento ganhou parque infantil, brinquedos, miniquadra, espaço de jogos, academia de ginástica, bem como paisagismo, pavimentação e nova iluminação.

“A cada espaço de convivência construído ou revitalizado pela nossa gestão, reafirmamos o compromisso de estimular a ocupação de áreas públicas pela população”, afirmou Bruno, no Subúrbio, ao lado do deputado federal João Roma, do vereador Sérgio Nogueira, de diversos líderes comunitários e moradores do bairro, com os quais comemorou o aniversário de 42 anos.

Reis destacou que as praças colaboram com a autoestima da população. “Além de elevar a autoestima dos moradores das comunidades mais carentes, essas praças são, muitas vezes, a única opção gratuita de lazer dessas pessoas, que fazem delas o principal ponto de encontro para a recreação e confraternização de familiares e amigos”, pontuou.