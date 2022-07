Salvador: prefeitura abre seleção para 89 vagas de estágio em ensino superior

A Prefeitura de Salvador inicia, nesta terça-feira (26), a partir das 10h, as inscrições para dois processos seletivos do Programa Municipal de Estágio em Ensino Superior. O processo é organizado pela Secretaria Municipal de Gestão (Semge) e são oferecidas 89 vagas para atuação na Defesa Civil de Salvador (Codesal) e para o programa Agentes de Empreendedorismo, realizado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda (Semdec) em parceria com o Parque Social.



Os interessados devem se inscrever até as 17h da próxima sexta-feira (29), através do site www. ethosconcursos. com. br . A taxa de inscrição é de R$25. Para a Codesal são destinadas 15 vagas. O candidato deve estar matriculado em instituição do ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC) e conveniada com o CIEE; ter concluído 50% da grade curricular do curso; estar cursando entre o 6º e 7º semestre dos cursos de Arquitetura, Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Ambiental, Engenharia Ambiental e Sanitária ou Engenharia civil, ou estar cursando entre o 5º e 6º semestre em Geologia ou Serviço Social.

Para o programa Agentes de Empreendedorismo são oferecidas 74 vagas, sendo 67 para ampla concorrência e sete para pessoas com deficiência. Para participar da seleção, o candidato deve estar matriculado em instituição de ensino superior no turno noturno ou na modalidade de Ensino à Distância (EAD), estar cursando entre o 2º e 6º semestre de Administração, Economia, Tecnologia em Gestão Financeira ou Tecnologia em Gestão Comercial, além de ter concluído 10% do curso.

O certame é composto por uma prova objetiva de caráter classificatório e eliminatório. Os candidatos que não forem aprovados dentro do número de vagas vão figurar no cadastro reserva, destinado a quem não obtiver classificação além do número de vagas oferecidas, e que alcançarem nota igual ou superior a cinco pontos no resultado final. O prazo de validade do processo seletivo é de 12 meses, contados a partir da data de publicação do resultado final.

Os estagiários selecionados receberão, a título de bolsa de complementação educacional, o valor de R$983,70, acrescido do auxílio-transporte. O edital completo foi publicado no Diário Oficial do Município (DOM) da última segunda-feira (25) e pode ser acessado no site www. dom. salvador. ba. gov. br .