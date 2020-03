Salvador: programa oferecerá 7,2 mil vagas em mamografia e ultrassom de graça

A prefeitura de Salvador lançou nesta segunda-feira (9) o programa Salvador Delas, uma iniciativa da Secretaria de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude (SPMJ) que envolve uma programação extensa de ações voltadas para o público feminino. O lançamento do programa ocorreu no Teatro Gregório de Mattos e contou com a presença do prefeito ACM Neto e da secretária da SPMJ, Rogéria Santos.

Neste Mês das Mulheres, dentre as ações estão o Salvador + Rosa, que atuará no cuidado com a saúde do público feminino. Serão 930 ultrassom mamarias, 6,2 mil exames de mamografia, totalizando 7.130 exames realizados.

Para ficar por dentro e participar das ações, as mulheres devem baixar o aplicativo Salvador Delas, no celular. Por lá, serão divulgadas informações e serviços oferecidos pela prefeitura no que tange ao enfrentamento da violência contra a mulher no município.

Além de contar também o Espaço da Mulher, que será a representação da SPMJ nas Prefeituras-Bairros, e que vai prestar atendimento às mulheres em situação de violência doméstica e familiar dentro das comunidades.

Em cada unidade será disponibilizada um espaço que será ocupado profissionais da SPMJ que dará orientações e encaminhamentos paramos serviços oferecidos.

Além do Centro Integrado de Atendimento à Mulher, Infância e Juventude (CIAMI Itinerante), que levará os serviços prestados nos Centros de Referência e Atendimento à Mulher (CRAMs) para 40 bairros soteropolitanas. Cada local vai receber o serviço por um mês. O CIAMI tem duração de 10 meses e vai atuar com atendimento e encaminhamento psicossocial e jurídico a mulheres, meninas e adolescentes, além de oferecer informação e conhecimento acerca do tema da violência contra a mulher.

Para Neto, o programa Salvador Delas procura dar ainda mais força e luz à uma série de políticas públicas para as mulheres que a prefeitura vem realizando e que tem como objetivo principa intensificar todo o trabalho de combate à violência contra a mulher.

"Essa tem que ser uma ação de todos nós que estamos na vida pública e um compromisso por parte da prefeitura. E a gente aproveita o mês da março e o dia de ontem - Dia Internacional da Mulher -, para lançar esse programa e mostrar que a prefeitura está investindo bastante no combate à violência contra a mulher e também na inserção das mulheres na vida social cada vez com mais força na nossa capital", afirmou o prefeito.

Na ocasião, também foi assinado o decreto que instituiu o Comitê Técnico de Enfrentamento à Violência Institucional contra Mulher, que vai atuar como uma instância colegiada, permanente, de caráter consultivo e deliberativo. O comitê será composto por dois representantes, titular e suplente, de órgãos e entidades da administração direta e indireta da prefeitura.

Além disso, em parceria com a Casa Civil e o Banco Mundial, foi lançada a Cartilha de Enfrentamento à Violência Contra Mulher.

Segundo a titular da SPMJ, o comitê vai atuar na "arrumação da casa" dentro da própria prefeitura, no combate à violência institucional contra a mulher e enfrentamento à violência doméstica e familiar, além de também capacitar profissionais, alunos e alunas da rede pública de ensino da cidade com extensão do projeto Por Elas Nas Escolas.

"É um programa muito extenso e ousado porque, se a violência extirpa a vida das mulheres, então nós não podemos enxugar gelo. Nós temos que ter um programa que venha de fato romper esse ciclo de violência contra à mulher na cidade de Salvador", disse a secretária Rogéria Santos.

*Com supervisão do chefe de reportagem Jorge Gauthier