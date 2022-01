Salvador realiza 'Dia do Reforço' com aplicação exclusiva da 2ª e 3ª dose nesta quinta (6)

Para ampliar o número de imunizados e diminuir a circulação do vírus na cidade a Prefeitura de Salvador, através da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), preparou para esta quinta-feira (06) o Dia do Reforço voltado EXCLUSIVAMENTE para aplicação da 2ª e 3ª doses e faz um apelo para que a população busque pela vacina.

Os dados de não vacinados na cidade preocupa: mais de 223 mil pessoas estão com a 2ª dose em atraso, comprometendo o esquema vacinal; e outros 411 mil habilitadas também não compareceram aos postos para receber a dose de reforço.

Com a estratégia do Dia do Reforço fica suspensa o Liberou Geral. Desta forma só poderá receber a 2ª ou 3ª dose quem está com o nome na lista disponível no site da SMS: saude.salvador.ba.gov.br.

A APLICAÇÃO DA 1ª DOSE PARA TODOS OS GRUPOS ESTARÁ SUSPENSA NESTA QUINTA (06)



Confira a programação do Dia do Reforço:

DOSE DE REFORÇO JANSSEN (PESSOAS COM O NOME NA LISTA NO SITE DA SMS QUE TOMARAM A PRIMEIRA DOSE DA JANSSEN ATÉ 05 DE NOVEMBRO DE 2021)

Drive: Faculdade Universo e Shopping Bela Vista (09H ás 16h).

Pontos Fixos: USF Terreiro de Jesus, USF Itacaranha, USF Alto de Coutos II, USF Vista Alegre, UBS Nelson Pihauy Dourado, USF Itapuã, USF Coração de Maria, USF Nova Esperança, USF Jardim Campo Verde, USF Federação, USF São Gonçalo do Retiro, USF Arraial do Retiro, USF João Roma, USF Nova Brasília, UBS Marechal Rondon, USF Santa Mônica e USF Zulmira Barros.

2ª DOSE: OXFORD (PESSOAS COM O NOME NA LISTA NO SITE DA SMS APRAZADOS ATÉ 01 DE FEVEREIRO DE 2022)

Drivers: Faculdade Universo

Pontos Fixos: USF Plataforma, USF Cajazeiras XI, USF Mussurunga, USF Aristides Maltez, USF Menino Joel, USF Mata Escura, USF Vila Nova de Pituaçu, USF Marechal Rondon, USF Zulmira Barros, USF Santa Mônica e USF Terreiro de Jesus.

2ª DOSE: PFIZER (PESSOAS COM O NOME NA LISTA NO SITE DA SMS APRAZADOS ATÉ 01 DE FEVEREIRO DE 2022)

Drive-thru: 5º Centro de Saúde, Vila Militar (Dendezeiros), Atakadão Atakarejo e Arena Fonte Nova.

Pontos Fixos: CSU Pernambués, USF Prof. Guilherme Rodrigues da Silva (Arenoso), USF Eduardo Mamede, USF Jardim das Margaridas, UBS São Cristóvão, USF Cajazeiras V, USF Cajazeiras X, 5º Centro de Saúde, USF Joanes Leste, USF Sérgio Arouca, USF Tubarão, USF Teotônio Vilela II, USF Vale do Matatu, USF Santa Luzia, USF Curralinho, USF Imbuí, USF São Marcos, USF Cambonas, UBS Ramiro de Azevedo, USF San Martim I, USF San Martim III, USF Boa Vista São Caetano e USF Pirajá.

*USF Vila Matos EXCLUSIVAMENTE PARA ADOLESCENTES COM COMORBIDADES, GESTANTES E PUÉRPERAS

2ª DOSE: CORONAVAC (PESSOAS COM O NOME NA LISTA NO SITE DA SMS APRAZADOS ATÉ 05 DE JANEIRO DE 2022)

Drivers: Faculdade Universo

Pontos Fixos: USF Plataforma, USF Cajazeiras XI, USF Mussurunga, USF Aristides Maltez, USF Menino Joel, USF Mata Escura, USF Vila Nova de Pituaçu, USF Marechal Rondon, USF Zulmira Barros, USF Santa Mônica e USF Terreiro de Jesus.

3ª DOSE PACIENTES IMUNOSSUPRIMIDOS E QUE TOMARAM A SEGUNDA DOSE ATÉ 06 DE DEZEMBRO DE 2021 (COM O NOME NA LISTA DO SITE DA SMS)

Drive-thru: 5º Centro de Saúde, Vila Militar (Dendezeiros), Atakadão Atakarejo e Arena Fonte Nova.

Pontos Fixos: CSU Pernambués, USF Prof. Guilherme Rodrigues da Silva (Arenoso), USF Eduardo Mamede, USF Jardim das Margaridas, UBS São Cristóvão, USF Cajazeiras V, USF Cajazeiras X, 5º Centro de Saúde, USF Joanes Leste, USF Sérgio Arouca, USF Tubarão, USF Teotônio Vilela II, USF Vale do Matatu, USF Santa Luzia, USF Curralinho, USF Imbuí, USF São Marcos, USF Cambonas, UBS Ramiro de Azevedo, USF San Martim I, USF San Martim III, USF Boa Vista São Caetano e USF Pirajá.

3ª DOSE PESSOAS COM 18 ANOS OU MAIS QUE TOMARAM A SEGUNDA DOSE ATÉ 07 DE SETEMBRO DE 2021 (COM O NOME NA LISTA DO SITE DA SMS)

Drive-thru: 5º Centro de Saúde, Vila Militar (Dendezeiros), Atakadão Atakarejo e Arena Fonte Nova.

Pontos Fixos: CSU Pernambués, USF Prof. Guilherme Rodrigues da Silva (Arenoso), USF Eduardo Mamede, USF Jardim das Margaridas, UBS São Cristóvão, USF Cajazeiras V, USF Cajazeiras X, 5º Centro de Saúde, USF Joanes Leste, USF Sérgio Arouca, USF Tubarão, USF Teotônio Vilela II, USF Vale do Matatu, USF Santa Luzia, USF Curralinho, USF Imbuí, USF São Marcos, USF Cambonas, UBS Ramiro de Azevedo, USF San Martim I, USF San Martim III, USF Boa Vista São Caetano e USF Pirajá.

3ª DOSE DE GESTANTES E PUÉRPERAS QUE TOMARAM A SEGUNDA DOSE ATÉ 07 DE AGOSTO DE 2021 (COM O NOME NA LISTA DO SITE DA SMS)

Drive-thru: 5º Centro de Saúde, Vila Militar (Dendezeiros), Atakadão Atakarejo e Arena Fonte Nova.

Pontos Fixos: CSU Pernambués, USF Prof. Guilherme Rodrigues da Silva (Arenoso), USF Eduardo Mamede, USF Jardim das Margaridas, UBS São Cristóvão, USF Cajazeiras V, USF Cajazeiras X, 5º Centro de Saúde, USF Joanes Leste, USF Sérgio Arouca, USF Tubarão, USF Teotônio Vilela II, USF Vale do Matatu, USF Santa Luzia, USF Curralinho, USF Imbuí, USF São Marcos, USF Cambonas, UBS Ramiro de Azevedo, USF San Martim I, USF San Martim III, USF Boa Vista São Caetano e USF Pirajá.

*USF Vila Matos EXCLUSIVAMENTE PARA GESTANTES E PUÉRPERAS