Salvador realiza mutirão da 2ª e 3ª doses da vacina contra covid neste sábado (19)

A vacinação contra a covid-19 em Salvador terá um mutirão de aplicação de doses complementares neste sábado (19), das 8h às 13h. A 2ª dose será direcionada exclusivamente para jovens quem estiverem com o nome na lista do site da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), no endereço www.saude.salvador.ba.gov.br.



Já a 3ª dose de adultos será na modalidade “Liberou Geral”, voltado para cidadãos que tenham o Cartão SUS vinculado a algum município do estado da Bahia. O interessado deve apresentar, obrigatoriamente, original e cópia do cartão de vacina, carteira nacional de vacinação digital (ConectSUS) atualizado, documento de identificação com foto e comprovante de residência do município do Estado da Bahia.

Devido ao mutirão exclusivo da 2ª dose de jovens e 3ª dose de adultos, estará suspensa neste sábado (19) a vacinação com a 1ª dose para crianças, adolescentes e adultos; a 1ª, 2ª e 3ª dose para gestantes e puérperas; a 2ª dose CoronaVac, Oxford e Pfizer para pessoas com 18 anos ou mais; bem como a 3ª e 4ª dose para os imunossuprimidos.

2ª DOSE – PFIZER PEDIÁTRICA: CRIANÇAS 5 A 11 ANOS – QUE TOMARAM A PRIMEIRA DOSE ATÉ O DIA 22/1/2022

Pontos fixos: USF Terreiro de Jesus (Pelourinho), Vila Nova de Pituaçu, CSU Pernambués, USF San Martim III, USF Alto do Peru, USF Cajazeiras X, USF Mussurunga I, UBS Ministro Alckmin (Massaranduba), USF Parque de Pituaçu, USF Santa Luzia (Engenho Velho de Brotas) e Clube de Periperi.

2ª DOSE – CORONAVAC: CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 6 A 17 ANOS – QUE TOMARAM A PRIMEIRA DOSE ATÉ O DIA 19/2/2022 – COM NOME NO SITE

Pontos fixos: USF Terreiro de Jesus, UBS Sete de Abril, USF Boa Vista de São Caetano, USF Cajazeiras X, USF Jardim das Margaridas, USF Eduardo Mamede (Mussurunga), USF San Martim III, USF Santa Luzia (Engenho Velho de Brotas), USF Plataforma, USF Tubarão, USF Arraial do Retiro.

3ª DOSE: PESSOAS COM 18 ANOS OU MAIS QUE TOMARAM A SEGUNDA DOSE ATÉ O DIA 18/11/2021 – LIBEROU GERAL

Drive-thrus: Arena Fonte Nova (Nazaré), 5º Centro de Saúde (Barris), Vila Militar (Dendezeiros), Atakadão Atakarejo (Fazenda Coutos) e Shopping Bela Vista (9h às 13h).

Pontos fixos: UBS Ramiro de Azevedo (Campo da Pólvora), USF Nova Brasília, USF Canabrava, 5º Centro de Saúde (Barris), USF Deputado Luiz Braga (Pirajá), USF Cajazeiras V, USF Jardim das Margaridas, USF Eduardo Mamede (Mussurunga), Home Center Ferreira Costa (Avenida Paralela), USF San Martim I, USF Vale do Matatu, USF Curralinho, USF Plataforma, USF Tubarão, Shopping Bela Vista (9h às 13h) e USF Estrada das Barreiras.