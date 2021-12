Salvador recebe maior evento de conexão entre startups e investidores do Norte e Nordeste

Apoiar as startups do Norte e Nordeste - desde a fase de ideação até a escala - na conexão com investidores brasileiros e do exterior é a proposta do Pitch Week, evento que chega à sua terceira edição em dezembro. Retomando o formato presencial, a “maratona” reúne mais de 300 empresas inscritas no Hub Salvador, espaço colaborativo voltado para o fomento da tecnologia, inovação e empreendedorismo local, nos dias 06 (segunda-feira), 08 (quarta-feira) e 10 (sexta-feira), sempre a partir das 15h.

“Estamos extremamente empolgados com a realização do Pitch Week deste ano, sobretudo agora que conseguiremos receber novamente os startupeiros em nosso espaço depois de tanto tempo, já que a edição passada foi virtual devido à pandemia. Nós vamos, inclusive, manter a comunidade aberta gratuitamente durante toda a semana para que todos os participantes possam usufruir ao máximo”, destaca Enzo Alves, líder de comunidade e eventos do Hub Salvador.

O evento acontece durante 3 dias, separados por fase: ideação/operação (dia 06), tração (dia 08) e escala (dia 10), ou seja, as startups participam de acordo com o estágio atual do negócio. A programação traz painéis técnicos e bate-papos com grandes nomes do mercado, como a CEO da Cubos, Sara Passos; o CEO da Blox Investimentos, Felipe Souto, e a coordenadora de aceleração da Endeavor, Marina Lima. Ao final de cada dia, haverá uma sessão de pitch (apresentação rápida sobre o negócio para convencer os avaliadores) com 10 startups pré-selecionadas após o período de inscrição através das avaliações dos perfis e dos decks (apresentações em slides).

“As expectativas para este ano é de que tenhamos um contato ampliado e fortalecido com essas startups. A grande novidade é que teremos um matchmaking (conexão de startups com empresas) mais assertivo entre as 30 empresas selecionadas e os investidores, junto a um esforço pós-evento de criação de "relatórios" com todas startups, de acordo com o perfil dos investidores. Outro ponto importante e um diferencial nesta edição é que o segundo dia do evento será transmitido ao vivo, diretamente do Distrito, a maior plataforma de inovação para grandes empresas do país, em São Paulo,”, finaliza Felipe Venâncio, líder de Negócios e Marketing do Hub Salvador.

O Pitch Week 2021 conta com o patrocínio da AWS, Solutis e Banco do Nordeste. A realização é do Hub Salvador, 3C Invest e Light House.

Confira a programação completa do evento: