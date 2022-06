Salvador recebe maior feira de empregabilidade da América Latina para a comunidade LGBTQIA+

Salvador sediou, nesta terça-feira (9), no hotel Mercure, no Rio Vermelho, a Feira DiverS/A, evento de conexão e articulação de oportunidades entre estudantes e profissionais da comunidade LGBTQIA+ e de empresas que promovem a diversidade e inclusão nas suas equipes. O evento é organizado pela Mais Diversidade, maior consultoria de Diversidade & Inclusão da América Latina.



Além de Salvador, o evento, que começou no domingo (5), passou pelo Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte e segue em São Paulo até a próxima quinta-feira (9), mas seguirá investindo em transmissão, movimentando de forma híbrida toda a comunidade LGBTQIA+ do Brasil. A feira contou hoje com palestras, debates, programas de mentoria, concursos e networking.



“Pensamos esse evento de forma híbrida para que possamos incluir o maior número de pessoas possível. Nossa ideia é abrir espaço de conversa e networking em todo o Brasil. E os eventos presenciais serão um plus em nossa agenda. Vamos ter happy hour e muitos matches acontecendo, tenho certeza que será um grande momento para as empresas conhecerem talentos e as pessoas LGBTI+ encontrarem vagas de emprego e parceiros para empreender”, explica Ricardo Sales, CEO da Mais Diversidade.



A Mais Diversidade presta consultoria no Brasil e países da região para apoio na definição de objetivos estratégicos, engajamento de lideranças, revisão de políticas, monitoramento de KPIs, além de treinamentos, pesquisas, censos e recrutamento e seleção. Partindo de pesquisas ou necessidades identificadas pelas organizações. Além disso, a empresa Mais Diversidade traça um planejamento estratégico para contratação, desenvolvimento e retenção de funcionários representantes de grupos minorizados, a exemplo de mulheres, pessoas negras, com deficiência, LGBTQIA+ e de diferentes gerações.



Em 2021, 4 mil pessoas se inscreveram no evento, que foi completamente on-line, devido a pandemia. A Feira Divers/a foi iniciada em 2015 com o nome Reaching Out Brasil. A Mais Diversidade assumiu a organização em 2019 e essa já será a 8ª edição do evento no País, que segue com o apoio da organização norte-americana que a trouxe para o Brasil.