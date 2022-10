Salvador recebe mais uma edição do Salão do Estudante

Quem pensa em fazer um intercâmbio vai ter uma oportunidade de se inteirar mais sobre o assunto. Salvador vai sediar mais uma edição do Salão do Estudante na próxima segunda-feira (24).

O evento é a maior feira de estudos no exterior da América Latina e reúne expositores de vários países. Segundo a organização do evento, haverá expositores de instituições do Canadá, Estados Unidos, França, Portugal e Reino Unido.

O interesse em aprender outro idioma ainda é bastante popular, por terem valores mais acessíveis e pela possibilidade da curta duração. Já para os cursos de educação superior, as principais áreas são Administração, Marketing, Arte e Design, Computação, Direito, Psicologia, Engenharia Cuidados com a Saúde e Medicina.



Serviço

Quanto? 24 de outubro

Onde?: Fiesta Convention Center, na Avenida ACM, Itaigara

Que horas? 15h às 19h