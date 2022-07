Salvador recebe nova edição da Feira da Sé em agosto

Salvador sediará mais uma edição da Feira da Sé. A exposição acontecerá nos dias 06 e 07 de agosto, no Loteamento Aquarius, localizado no bairro da Pituba. Depois de uma edição de sucesso na Praça Ana Lúcia Magalhães, o evento retorna ao bairro, mas, dessa vez, leva o seu mix de produtos artesanais e com a cara da Bahia pela primeira vez ao espaço, das 10h às 20h, em ambos os dias.

Os visitantes da edição terão acesso a cerca de 60 barracas com opções de produtos de moda, artes visuais, artesanato tradicional e peças de design contemporâneo, gastronomia e literatura, além de música e atividades infantis.

Entre os artigos de moda, estão roupas e acessórios, além de itens para a casa. Na gastronomia, o destaque vai para comidas locais, regionais e também de outros estados, como o Pará. As editoras baianas marcam presença na literatura com títulos exclusivos de autores do estado.

“Desde o início do projeto, nosso foco sempre foi valorizar os artistas, artesãos e pequenos empreendedores baianos, com o objetivo de fomentar esse mercado, promovendo acesso a produtos que talvez o público não encontrasse de outra forma. Além disso, outro objetivo da Feira da Sé é promover a ocupação de espaços públicos com conteúdos autorais e de qualidade”, conta Claudia Vaz, diretora executiva do Instituto ACM, responsável pela Feira da Sé.

Para toda família

Para essa edição que antecede o Dia dos Pais, a Feira da Sé irá contar uma programação especial para toda família, com atividades infantis, apresentações de teatro e circo, além de shows musicais.

No sábado (06), o dia começa com atividades infantis que incluem mesas de desenho e brincadeiras, como Rabo de Burro e Boca do Palhaço. À tarde, a partir das 16h, está programado o espetáculo teatral circense “O Circo de um Homem Só”, do ator João Lima, seguido pela performance de poesia do grupo de mulheres do Movimento Exploesia, às 17h30. Para fechar a noite de sábado, a partir das 18h30 tem show de forró com o Trio Val Gonzaga.

No domingo (07), a programação inicia às 10h, com diversas brincadeiras. Às 16h, é a vez das palhaças Piu-piu e Striknina animarem adultos e crianças. Na sequência, o Movimento Exploesia volta ao palco da Feira da Sé que encerra a programação do fim de semana com a apresentação da banda Nana Rumbeira animando o público presente, a partir das 18h30.

Programação completa

Sábado (06)

10h – Mesinhas de Pintura e desenho e brincadeiras de quermesses

16h – Espetáculo “O Circo de Um Homem Só”, com o Palhaço Tiziu

17h30 – Apresentação do grupo Movimento Exploesia

18h30 – Show de forró com Trio Val Gonzaga

Domingo (08)

10h – Mesinhas de Pintura e desenho e brincadeiras de quermesses

16h – Espetáculo “Vamo que Vamos”, com palhaças Piu-Piu e Striknina

17h30 – Apresentação do grupo Movimento Exploesia

18h30 – Show da banda Nana Rumbeira

Serviço

O que: Feira da Sé

Quando: 06 e 07/08

Horário: 10h às 20h

Local: Loteamento Aquarius, S/N – Pituba

Informações: (71) 3203-1939 | (71) 98824-1330