Salvador recebe o Scream, maior evento de mídia do Nordeste; inscrições abertas

Nos dias 6 e 7 de dezembro, a partir de 8h, o Centro Histórico de Salvador será palco da segunda edição do Scream – Salvador Creativity and Media Festival, que reúne nomes do mercado de comunicação, incluindo empreendedores baianos. Com o tema “Criatividade que gera resultados”, a edição 2019 acontecerá no entorno da Praça Castro Alves, ocupados no ano passado pelos mais de 3 mil participantes da primeira edição do evento. São eles: Fera Palace Hotel, Teatro Gregório de Mattos e Centro Cultural da Barroquinha. O Hotel Fasano tombado como bem cultural da Bahia e recém-inaugurado após revitalização, entra como espaço estreante neste ano.

Promovido pela Associação Baiana do Mercado Publicitário – ABMP em parceria com a Prefeitura Municipal de Salvador, através da Empresa Salvador Turismo - Saltur, o Scream tem várias palestras, painéis e oficinas simultâneas previstas na programação para um público estimado em, pelo menos, 4 mil pessoas.

O principal objetivo, de acordo com a presidente da associação, Ana Coelho, é despertar o mercado para o potencial criativo da Bahia. “Esta é a hora da Bahia se apropriar do potencial criativo que tem e nosso propósito, com o Scream, é justamente provocar esta inquietação. Vamos mostrar quanta gente bacana, qualificada, existe no nosso estado e quantas mais estão de olho na gente. Trata-se de um evento feito sob medida para quem já é profissional, estudante ou que tem motivação para empreender, sendo o impulsionador perfeito para a criação de insights, colocar em prática ideias que só estão no papel, além da ótima oportunidade para networking”, afirma Ana.

Para o presidente da Saltur, Isaac Edington, o evento ressalta a importância da indústria criativa no aspecto social da cidade: “Somos expoentes no quesito criatividade e temos a economia criativa como um dos fatores mais importantes na geração de emprego e renda na cidade. O Scream chega pra ampliar ainda mais isso. A ideia é gerar conhecimento e inspirar ainda mais os criativos. Nunca houve um evento com essa magnitude de apresentações em Salvador e estamos indo pra nossa segunda edição com ainda mais empolgação", ressalta.

As mais de 100 horas de programação nos dois dias de Scream contemplam diálogos, painéis, debates, oficinas e workshops protagonizados por quem transformou ou ajudou a mudar os rumos do mercado em suas áreas, seja na Bahia, no Brasil ou exterior. Dentre os temas, estão o futuro da comunicação, inovação, criatividade, projetos e movimentos transformadores, inteligência artificial, conteúdo de relevância, empreendedorismo e tecnologia.

Para abordar todos estes assuntos e outros mais, o Scream convidou especialistas reconhecidos no mercado como Cristina Roman, gerente de desenvolvimento de negócios e comunicação do Instituto D&AD na Europa. Empresas como Google Play, Quebrando o Tabu, CUFA, Fox Latin America Channels Brasil e Alexandrismos tem participação confirmada na agenda.

Inscrição

Para adquirir os ingressos, o site www.screamfestival.com.br é o canal oficial de compra, bem como para consultar a programação completa e demais informações relacionadas ao festival. As entradas já estão no segundo lote e o passaporte para os dois dias custa R$ 100,00, com acesso a todos os eventos. Estudantes e associados da ABMP pagam meia entrada.

O Scream é patrocinado pelas empresas Gamned, Kantar Ibope Media, Shopping Bela Vista, Zygon, Record TV Itapoan, Rede Bahia e TV Aratu, e conta com o apoio institucional do Sebrae Bahia e do CORREIO.

SERVIÇO

O quê: Salvador Creativity and Media Festival - Scream

Onde: Teatro Gregório de Mattos, Espaço Cultural da Barroquinha, Hotel Fasano e Fera Palace Hotel.

Quando: 06 e 07 de dezembro, de 8h às 18h.

Quanto: R$ 100 para passaporte dos dois dias; estudantes e associados a ABMP pagam meia.

Instagram: @screamfestival e @abmpbahia.