Salvador recebe primeiro fórum sobre tecnologia quântica

Nesta segunda-feira (11) e terça-feira (12), acontece o I Fórum da Rede MCTI Softex de Tecnologias Quânticas Computacionais, que vai debater os principais desafios para a implementação da computação ultra veloz no país e encaminhar planos de ação. O evento está sendo realizado no Senai Cimatec, na Av. Orlando Gomes, e recebe os profissionais mais importantes da área no país. No segundo dia, o público poderá participar da programação.

Nesta segunda-feira, representantes de entidades nacionais ligadas à tecnologia, como startups, empresas, associações e pesquisadores, se reuniam para discutir os rumos das tecnologias quânticas no país. A mesa redonda Debate sobre Desafios, Dificuldades e Panorama das Tecnologias Quânticas no Brasil contou com duas sessões ao longo da tarde.

Já na terça-feira (12), o fórum terá programação aberta ao público. Na ocasião, serão transmitidos painéis de discussões, através do YouTube do Senai Cimatec, das 10h às 11h50. O evento marca o início das atividades de formação da Rede MCTI Softex de Tecnologias Quânticas Computacionais.

Tecnologia Quântica

A computação quântica representa uma inovação e revolução no universo da tecnologia da informação, pois ter um potencial capaz de processar dados completos de forma rápida e ágil. Além disso, a quântica é utilizada para encontrar soluções impossíveis para os computadores atuais.

Para realizar esses feitos, os supercomputadores utilizam princípios da mecânica quântica e operam com os quibits, que contém diversos estados de combinação que não somente as binárias, utilizadas pelas máquinas comuns. Em Salvador, Senai Cimatec possui o único centro de supercomputação do país, com um simulador quântico de 35 qubits.

Entre os convidados estão os principais nomes da computação quântica no país, como os professores Francisco Paulo Marques (Unicamp), Rafael Chaves Souto (UFRN) e Renato Portugal (Laboratório Nacional de Computação Científica). Além de Adhvan Furtado, presidente da Rede MCTI, e os representantes Carlos Speglich e Genaro Costa.

Serviço:

O que: I Fórum da Rede MCTI Softex de Tecnologias Quânticas Computacionais

Quando: 11 de abril, das 13h30 às 17h30, e 12 de abril, das 08h30 às 17h15

Onde: Senai Cimatec, Av. Orlando Gomes, 1845, Piatã, Salvador