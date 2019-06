Salvador receberá R$ 56 milhões para investimentos no SUS

A Prefeitura de Salvador receberá R$ 56 milhões do Governo Federal para investir em serviços do Sistema Único de Saúde (SUS). A verba será destinada para a ampliação do teto de investimentos dos serviços de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar na capital.

O implemento financeiro foi garantido por meio da articulação do titular da pasta, Luiz Galvão, junto ao Ministério da Saúde. “São recursos que nos ajudarão a continuar avançando na implantação de novas UPAs, como a que estamos construindo na Cidade Baixa, bem como custear os serviços que já estão em funcionamento. Trata-se de um aporte significativo que beneficiará diretamente os beneficiários do SUS residentes em nossa cidade”, explicou Luiz Galvão.

Salvador já recebeuR$ 12,6 milhões deste valor, que será investido no custeio e qualificação de Unidades de Pronto Atendimento do município. Os R$ 43,4 milhões restantes serão liberados pelo Governo Federal após a publicação da resolução da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).