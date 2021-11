Salvador registra 46 ocorrências após madrugada com rajadas de ventos de até 47,5km/h

A Defesa Civil de Salvador (Codesal) recebeu 46 solicitações até às 11h desta quarta-feira (03/11). Foram um alagamento de imóvel, um alagamento de área, sete ameaças de desabamento, nove ameaças de deslizamento, seis árvores ameaçando cair, duas árvores caídas, uma avaliação de área, duas avaliações de imóveis alagados, um desabamento parcial, um deslizamento de terra, 13 destelhamentos, e duas infiltrações.

Rajadas de vento com velocidade de até 47,5km/h acompanhadas de fortes chuvas atingiram Salvador na madrugada desta quarta-feira (3). O fenômeno ocorreu devido à chegada da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), banda de nebulosidade persistente que produz grandes volumes de chuva, associada a um Sistema Frontal (Frente Fria), ocasionando além das chuvas, trovoadas e rajadas de vento, com riscos para alagamentos e deslizamentos de terra.

O avanço da frente fria vinda da região Sudeste e da Zona de Convergência do Atlântico Sul/ZCAS (banda de nebulosidade persistente que produz grandes volumes de chuva) manterão o tempo instável nesta quarta-feira (3). A previsão é de céu nublado com chances de até 90% de chuvas fracas a moderadas a qualquer hora do dia. Há risco para alagamento e deslizamento de terra.

Os maiores acumulados de chuvas em 24h (atualizado às 10h40) foram registrados em Sete de Abril Bosque Real (37,2mm), Jardim Nova Esperança (33,2mm), São Rafael (33mm), Pituaçu (32,8mm) e CAB (32,2mm). A normal climatológica para novembro é de 106,5mm. A Codesal, que integra a categoria de serviços essenciais do município, permanece de plantão 24 horas atendendo às solicitações pelo telefone gratuito 199.

A previsão é de céu nublado com chances de até 90% de chuvas fracas a moderadas a qualquer hora do dia nessa quarta-feira (3). Há risco para alagamento e deslizamento de terra. Entre quinta-feira (04/11) e sexta-feira (05/11), a previsão é de céu nublado com chances de até 90% de chuvas moderadas a fortes, acompanhadas de trovoadas. Há risco para alagamento e deslizamento de terra. A tendência é de que essas chuvas continuem até o final de semana.

A Codesal, que integra a categoria de serviços essenciais do município, permanece de plantão 24 horas atendendo às solicitações pelo telefone gratuito 199.