Salvador registra desabamento parcial e ameaça de deslizamento de terra neste domingo (27)

As fortes pancadas de chuva deste domingo (27) causaram transtornos na capital. De acordo com o boletim de solicitações da Defesa Civil de Salvador (Codesal), foram registradas oito ocorrências até às 20h de hoje. Foram quatro ameaças de desabamento, duas ameaças de deslizamento, uma avaliação de imóvel alagado e um desabamento parcial.

No período da manhã, os bairros que registraram um maior volume de chuva foram: Cajazeiras VIII - Mangabeira (19,4 mm), Cajazeiras VIII (15,8 mm), Ilha dos Frades (11,4 mm) e Fazenda Coutos (10,2 mm). Já no período da tarde, as regiões mais afetadas foram: Ilha dos Frades (28,2 mm), São Cristóvão (26,4 mm), Cajazeiras VIII - Mangabeira (25,2 mm), Mussurunga (26,0 mm), Cajazeiras VIII (21,6 mm) e a Base Naval de Aratu (16,4 mm).

A previsão do tempo para hoje, segundo a Codesal, era de céu nublado com chuvas a qualquer hora do dia, com uma probabilidade de chuva de 90%. A intensidade do vento esperada era de 18km/h.

De acordo com a Codesal, a atuação de uma frente fria, vinda da região Sul do Brasil, associada a um corredor de umidade, configura um novo episódio da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), que provocará chuvas significativas até a próxima quinta-feira (1°).

Plantão

A Codesal, que integra a categoria de serviços essenciais do município, permanece de plantão 24 horas atendendo às solicitações pelo telefone gratuito 199.

As ocorrências podem ser acompanhadas em tempo real no site da Codesal.