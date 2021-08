Salvador registra menor temperatura do ano e frio deve permanecer até dia 12

O tempo instável e as chuvas devem se manter na capital baiana até o dia 12 de agosto, mesmo após a partida da frente fria que chegou à cidade no último final de semana. De acordo com o informativo meteorológico da Defesa Civil de Salvador (Codesal), para os próximos dias, a previsão é de céu nublado a parcialmente nublado, com precipitações a qualquer hora do dia, devido à intensificação da convergência de umidade.

Durante toda esta semana, a temperatura vai variar entre 20° C (mínima) e 27° C (máxima). Nesse início de agosto, a temperatura mais baixa foi 19,2° C, com sensação térmica de 16ºC, registrada às 7h desta terça (3), pela estação meteorológica da Base Naval de Aratu, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Mesmo acostumados com calor durante praticamente todo o ano, os soteropolitanos que curtem o "friozinho" que paira na cidade nesse inverno podem continuar deixando o capote ou o casaco preparados.

O meteorologista do Centro de Monitoramento e Alerta da Codesal (Cemadec), Giuliano Carlos do Nascimento, lembra que a queda na temperatura é comum para este mês. “A temperatura cai muito devido ao fluxo dos ventos e à umidade relativa do ar. Isso faz com que tenhamos uma sensação térmica melhor, com temperaturas mais agradáveis”.

Outra característica de agosto são os ventos fortes. A tendência, segundo Nascimento, é que, após a próxima terça (10), haja uma intensidade dos ventos provocada pela proximidade do sistema de alta pressão posicionado no Atlântico.

Ocorrências

A Codesal segue trabalhando durante 24h para atender às demandas provocadas pelas chuvas. Em caso de emergência, a população pode buscar a ajuda imediata do órgão pelo telefone 199.

Até o final da manhã desta quarta (4) foram registradas 22 solicitações. Do total, cinco são ameaças de desabamento, quatro ameaças de deslizamento, duas ameaças de queda de árvores, um desabamento de muro e dez orientações técnicas feitas pelas equipes da Codesal aos cidadãos.