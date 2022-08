Salvador registra rajadas de vento de 46km/h; veja previsão

Pode ser difícil passar frio em Salvador, mas a frente fria recém chegada na cidade está fazendo os soteropolitanos saírem com o guarda-chuva e bem agasalhados. Nesta terça-feira (30), o frio que os moradores da capital sentiram foi registrado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet): 21°C.

No entanto, engana-se quem achou que esse foi o único motivo do ‘queixo batendo’. A estação do Inmet, em Ondina, também registrou rajadas de vento de até 46,8km/h. O normal é cerca de 10 km/h. O clima é causado por uma frente fria vinda do Sul e dos ventos úmidos provenientes do Oceano Atlantico.

De acordo com a Defesa Civil (Codesal), três casas na região de Itapuã foram destelhadas devido a ação dos ventos fortes. O estado de saúde dos moradores não foi informado.

Além destas, outras 50 solicitações foram atendidas, das quais 13 ameaças de desabamento, uma ameaça de desabamento de muro, seis ameaças de deslizamento, uma arvore ameaçando cair, uma avaliação de area, duas avaliações de imóveis alagados, três deslizamentos de terra, três destelhamentos, quatro infiltrações e 16 orientações técnicas.

Os maiores acumulados de chuvas em 24 horas (dados atualizados às 16h44) foram registrados em Piatã (14,4mm), Liberdade - Vila Sabiá (13,2mm), Nova Esperança (12,7mm) e Cajazeiras VIII -Irmã Dulce (12,6mm).

Previsão

A previsão para amanhã (31), é de céu nublado com chuvas fracas a moderadas, acompanhadas por rajadas de vento de 31km/h. Há risco para alagamentos e deslizamentos de terra. A informações são do Centro de Monitoramento de Alerta e Alarme da Defesa Civil de Salvador (Cemadec).

Na quinta-feira (01), o Sol volta a aparecer, mas entre nuvens. Com períodos nublados e chuva a qualquer hora. A máxima é de 24°C e a mínima de 21°C. Os ventos diminuem, podendo chegar a 27km/h.