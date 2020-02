Salvador renomeia bebida e 'Anitta' é vendida a '5 conto' no Carnaval

khkkkkkkkkkkkkk eu do risada dms quando lancam “skol aki oh bebeu virou anitta”

conversando c a vendedora no carnaval..



eu "me da uma skol 150bpm na moral"



ela "oq diabo é isso menino??"



aí eu apontei no isopor



ela "ahhh tu quer uma anitta"



kkkkkk sim, se vc quer uma 150bpm no carnaval de Salvador peça uma Anitta