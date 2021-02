Salvador retoma vacinação contra covid-19 para idosos de 83 anos ou mais nesta quinta

Com a chegada de um novo lote de vacinas para a Bahia, Salvador vai retomar, nesta quinta (25), a aplicação da primeira dose do imunizante em idosos. A vacinação seguirá de forma escalonada.



Nesta quinta as doses serão aplicadas apenas em idosos a partir de 83 anos. Na sexta-feira (26) será a vez dos idosos com idade igual ou acima de 82 anos.

Na segunda-feira (1º), serão beneficiadas as pessoas com 81 anos ou mais. Em seguida, na terça-feira (2), será a vez dos idosos a partir dos 80 anos.



Os idosos serão vacinados das 8h às 17h, nos drive-thrus do Parque de Exposições (Paralela), 5ª Centro de Saúde (Barris) e Atacadão Atakarejo de Fazenda Coutos.

A imunização também acontecerá nas salas de vacina do 5º Centro, USF Resgate, USF Santa Luzia, USF Federação, USF Plataforma e USF Cajazeiras X.



O serviço de imunização domiciliar também será retomado nesta quinta-feira (25) com 200 vagas, preferencialmente, para idosos acamados ou com dificuldade de locomoção. Só poderão fazer a solicitação do serviço domiciliar os idosos que estejam nas faixas etárias contempladas e nos dias determinados para cada idade, através do site: vacinaexpress.saude.salvador.ba.gov.br.

Trabalhadores da Saúde (2ª dose)

Nesta quinta-feira (25), os trabalhadores de saúde também continuarão sendo contemplados com a com a segunda dose, para completar o esquema vacinal. Os imunizantes estarão disponíveis também das 08 às 17h, nos seguintes pontos: USF KM 17 (Itapuã), UBS Péricles Laranjeiras, UBS Castelo Branco, USF Colinas de Periperi, USF San Martin III, CSU Pernambués e no drive-thru do Centro de Convenções.