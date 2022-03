Salvador revista: imagens exclusivas da cidade pelo olhar da equipe de fotografia do CORREIO

Rever, revisitar. Olhar de novo e se deixar encantar pelo que foi percebido de relance, pelo reflexo, pela sombra que dá volume e forma. Deixar que a beleza firme e contrastada da nossa quatrocentona seja filtrada pela suavidade do nosso olhar cheio de afeto pela bela e sempre apaixonante Salvador, a cidade da Bahia.

Veja o especial de aniversário Rota Salvador 473

Em 2022, a equipe de fotografia do CORREIO produziu especial com novos olhares sobre a cidade que completou nesta terça-feira (29) 473 anos de fundação. As imagens foram realizadas por Ana Lúcia Albuquerque, Arisson Marinho, Marina Silva, Nara Gentil, Paula Fróes, Sora Maia e Thainá Dayube. Confira:





