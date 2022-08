Salvador sedia 13º Congresso Brasileiro do Algodão nesta terça-feira (16)

O 13º Congresso Brasileiro do Algodão (CBA) começa nesta terça-feira (16), em Salvador, e segue até quinta-feira (18), no Centro de Convenções. Promovido pela Associação Brasileira dos Produtores de Algodão (Abrapa), o maior encontro da cotonicultura brasileira terá três dias de discussões, com o tema “Algodão brasileiro – desafios e perspectivas no novo cenário mundial".

Até o momento, mais de 2.450 congressistas se inscreveram para participar dos painéis e acompanhar os diferentes assuntos que serão tratados pelos 121 palestrantes convidados. Toda a programação do 13º CBA está disponível no site do evento ou pelo aplicativo Congresso do Algodão, basta fazer download nos sistemas Android e IOS.

“Nós, produtores, por meio da Abrapa, nos preparamos para fazer se não o maior, o melhor, congresso brasileiro do algodão. Focamos em uma programação diversificada que atenda a diferentes interesses", disse Júlio Cézar Busato, presidente da entidade organizadora do evento, Abrapa.

O maior encontro da cotonicultura brasileira terá três dias de discussões sobre as principais demandas da cadeia produtiva, temas da atualidade no mercado da pluma, tendências, políticas para o setor, pesquisa, uso da tecnologia e da inovação para melhor gerir as fazendas. A cerimônia de abertura será feita pelo presidente da Abrapa.

Além das seis plenárias, 24 salas temáticas e cinco workshops e da área de exposição, foi montada uma estrutura completa com diversos espaços de conforto, convivência e informação sobre o setor para que os congressistas aproveitem ao máximo o CBA. Quem circular pelo Centro de Convenções terá à disposição o espaço da Abrapa, uma área de cerca de 150 metros quadrados, subdivididos em quatro pilares de atuação do setor: sustentabilidade, qualidade, rastreabilidade e promoção. Nesses espaços, o visitante conhecerá em detalhes os programas e ações, geridos pela associação, em favor da cotonicultura nacional.

Na área da Qualidade, será possível conhecer o que é o programa SBRHVI – Standard Brasil HVI, que tem por objetivo garantir o resultado de origem, dar credibilidade e transparência para os resultados de análise de HVI da fibra realizados pelos laboratórios de classificação que operam no País. Verificar quantos e quais são os laboratórios participantes, a quantidade de equipamentos instalada, além dos números e percentuais relativos aos índices de confiabilidade.

Tótens explicativos na área de Sustentabilidade proporcionarão o acesso a informações e aos principais números da cotonicultura brasileira, entre eles, o que mostra que 63% do algodão do País é produzido em segunda safra; 93% em sequeiro, 42% da pluma é licenciada BCI (Better Cotton) e 84% têm certificação ABR – Algodão Brasileiro Responsável. O Brasil é o único no mundo que certifica as unidades de beneficiamento (algodoeiras), são 266 usinas no país, quase 30% foram certificadas em 2021.

Quem desejar saber mais e entender como se dá a rastreabilidade do algodão, encontrará informações no espaço do SAI – Sistema Abrapa de Identificação. Nele, será possível acessar o QR Code e saber detalhes sobre a algodoeira, o fardo, análise de HVI, dados de certificação, origem da produção, entre outros dados. Informações imprescindíveis e que atendem o mercado global.

Outo importante espaço foi destinado à promoção da fibra, local em que os congressistas, produtores, pesquisadores, palestrantes, representantes da indústria têxtil e de fiação, poderão conferir as ações de divulgação do algodão brasileiro no mercado doméstico e internacional. Os programas Sou de Algodão e o Cotton Brazil, respectivamente, ações de promoção que ajudam e foram essenciais para impulsionar a fibra, poderão ser conhecidos em detalhes.

O espaço Abrapa é para ser um local de conhecimento e informação sobre a fibra e a ação da associação, conjuntamente com as estaduais e os produtores, mas também de convivência. Na cafeteria, por exemplo, o menu de cafés gourmet tem nomes alusivos aos programas da Abrapa: ABR (machiatto); ABR-UBA (cappuccino); Sou de Algodão (chocolate quente); SAI (expresso), são alguns exemplos. Vale conferir. Há disponibilidade para plugar computadores e celulares.

Um aplicativo, desenvolvido especialmente para o evento, auxiliará os congressistas a consultarem os assuntos pertinentes, como horários, palestrantes, mediadores, hotéis oficiais, transfers, mapa e patrocinadores. A plataforma oferece ainda uma linha do tempo na qual os participantes podem fazer postagens, interagir e até mesmo tirar dúvidas, por meio do FAQ - Perguntas Frequentes.

Para acessar o app e ficar por dentro de tudo que está acontecendo, basta fazer download disponível nos sistemas Android e IOS, no seu mercado virtual (Google Play e Apple Store), procurando pelo nome Congresso do Algodão. Concluído o processo, o usuário fará o login que pode ser efetuado de duas maneiras: usando uma conta Google ou outro e-mail. Ao entrar no aplicativo, no canto esquerdo superior, haverá o menu com todas as especificações da ferramenta sobre o congresso.