Salvador sedia 1ª edição de festival de churrasco com entrada gratuita

Salvador vai sediar, a partir de 19 de novembro, a primeira edição do Clube do Fogo. Inspirado no sucesso mundial dos festivais de churrasco, o evento trará 10 estações de barbecue, com as mais variadas técnicas: Fogo de Chão, Parrilla e Defumação em Pit Smoker.

Com entrada gratuita, além da experiência gastronômica proporcionada pelos maiores assadores de carne de Salvador, o público também contará com música ao vivo e área kids. O Clube do Fogo será realizado no estacionamento ‘E’ do Shopping da Bahia até o dia 18 de dezembro.

No comando das grelhas, a experiência gastronômica vai ficar a cargo do pitmaster da Nobre BBQ, Maurício Mota, levando a cultura do tradicional churrasco americano no estilo Brazilian Barbecue.

Além dele, o especialista na técnica Fogo de Chão, Heider Rodrigues, apresenta essa modalidade para os visitantes do Clube do Fogo.

Completando a lista, o apaixonado por churrasco, Harley Borges, traz as experiências de grandes festivais do Brasil, assim como Henrique Santos, formado em gastronomia, busca sempre aprimorar técnicas para oferecer aos clientes uma proteína de qualidade. Além dos baianos de peso, os boxes também receberão churrasqueiros de Sergipe para completar o sabor da festa.

O evento, que acontecerá sempre às sextas, sábados e domingos, traz variedades para todos os gostos: Costela Fogo de Chão, Frango no Motém, Pork Rib, as tradicionais Carne do Sol e Picanha, e os acompanhamentos que não podem faltar, como o bom e velho Arroz Carreteiro, Linguiça, Pão de Alho, e Coração, preferência das crianças.

O Clube do Fogo terá um espaço para os pequenos, com variedade de brinquedos para todas as idades. Os animais de estimação dos visitantes também serão bem-vindos.

O evento terá uma estrutura pronta para receber os jogos do Brasil durante a Copa. Haverá um telão com transmissão da participação brasileira na competição, além das principais partidas da segunda fase. O evento acontece sempre de 12h às 22h. A partir do dia 02/12 abrirá um pouco mais cedo, será das 11h às 21h.

“O Clube do Fogo é dedicado à cultura, lazer e entretenimento para toda a família. Cada detalhe do espaço foi pensado para trazer conforto para quem quer assistir aos principais jogos da Copa, ouvir uma boa música e, claro, para os amantes de um bom churrasco”, afirma o idealizador do projeto, Arthur Amaral, acrescentando o caráter inovador do Clube.

“Salvador nunca recebeu um evento com essa proposta. Unificar as grandes paixões do brasileiro em um lugar acolhedor e de animação para mães, pais, filhos e até pets. Com certeza será a melhor opção para assistir as melhores seleções do mundo”, conclui animado.

O Clube do Fogo é um projeto idealizado pelo Camarote Marketing, responsável por grandes eventos em todo território nacional. Entre as realizações de Salvador, destacam-se o Festival de Verão Salvador, o Planeta Band (maior camarote do carnaval baiano), o Verão Coca Cola (realizado na orla de Salvador) e a produção da Arena Fonte Nova e Arena da Baixada durante a Copa do Mundo FIFA de Futebol.