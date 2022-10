Salvador sedia 41ª Feira da Fraternidade; evento une gastronomia e solidariedade

Depois de dois anos com o formato adaptado às medidas sanitárias exigidas pela pandemia da covid-19, a Feira da Fraternidade da Paróquia Nossa Senhora da Vitória volta ao seu tradicional formato, com programação presencial nos dias 3 a 6 de novembro, no Terreno da Graça. O objetivo é arrecadar fundos para as obras sociais da paróquia.

Em sua 41ª edição, o evento é promovido pela comunidade paroquial sob o comando de Padre Luís Simões e reúne cerca de mil voluntários que viabilizam o atendimento, a recepção, a venda de ingressos, a divulgação e toda a infraestrutura montada. Há atrações e atividades para todas as idades e gostos. Na área de gastronomia, a praça de alimentação contará com barracas de culinária nacional e internacional, com iguarias da cozinha italiana, espanhola, portuguesa, baiana, francesa, alemã, gaúcha, oriental, mexicana.

O evento conta ainda com barraca de artesanato, brechó, artes, Apostolado da Oração (arte sacra) e a Vila Infantil, onde as crianças terão parque de diversões, atrações e atividades como contações de histórias, brincadeiras, show de mágicas e teatro.

A feira traz ainda apresentações musicais com variedade de ritmos e atrações famosas, como as bandas Eva, Negracor, Tio Barnabé, os My Friends, Adão Negro, Alexandre Peixe, Samba Imperial, entre outros. Em 2022, o tema escolhido para o evento foi “Pelo bem, com amor”.

“A feira é a sustentação de toda a obra social da paróquia, quem fizer uma visita, estará fazendo um gesto de solidariedade e tendo momentos agradáveis de lazer e diversão”, disse Liliana Dumet, coordenadora da 41ª edição da feira, completando que a expectativa é retomar a arrecadação que se vinha conseguindo antes da pandemia.

Doação

A renda arrecadada na 41ª Feira da Fraternidade será destinada para as obras sociais da paróquia, como a Creche Nossa Senhora da Vitória, que faz atendimento de crianças em regime de tempo integral; a Escola Paroquial Nossa Senhora da Vitória, que oferece a educação do Ensino Fundamental a crianças e adultos; e o Centro Médico Esmeralda da Natividade, que faz atendimentos médicos e odontológicos gratuitos.

Os ingressos custam R$ 10,00 (lote promocional) e podem ser adquiridos com antecedência na secretaria da própria Igreja da Vitória. O horário de funcionamento será das 18h às 22h (quinta e sexta), das 10h às 22h (sábado) e das 10h às 21h (domingo).

Confira a programação:

PROGRAMAÇÃO MUSICAL

Quinta-feira, 03/11

18h Negra Cor

20h30 Banda Eva

Sexta, 04/11

18h30 U tal de Xote

20h Tio Barnabé

Sábado, 05/11

13h Samba Imperial

18h Lutte

19h30 Adão Negro

20h45 TK

Domingo, 06/11

11h Infantil (a confirmar)

15h Tio Elétrico

17h Os My Friends

19h Alexandre Peixe

20h45 Herbert Richards

Vila Infantil

Sábado, 05/11

14h O voo da Xica_ Luciana Ávila e Marcos Bezerra

15h30 Família que brinca_ Histórias e brincadeiras cantadas

17h Vó Naná (Nairzinha_ Vó que brinca)

Domingo, 06/11

14h Sheyla Bastos

15h Lisa

15h30 Márcia Mendes

17h Emília Nuñez

18h30 Mágico Dragon

Serviço:

41ª Feira da Fraternidade

Período: 03/11 a 06/11 (de quinta a domingo)

Funcionamento: quinta (03/11) e sexta (04/11) das 18h às 22h; sábado (05/11) das 10h às 22h e domingo (06/11) das 10h às 21h

Local: Terreno da Graça

Ingressos: R$ 10,00 (valor promocional)