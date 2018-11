Salvador sedia encontro sobre parcerias público privadas 

Começou nesta quarta-feira (28) o 2º Encontro Nacional de PPPs (Parcerias Público Privadas). O evento, que segue até quinta-feira (29), reúne autoridades e especialistas do setor. A Bahia, por exemplo, tem sete tipos diferentes de PPPs em andamento a exemplo da Arena Fonte Nova e do Hospital do Subúrbio.

Marco Aurelio Barcelos, Secretário de Articulação Para Parcerias e Investimentos da Presidência da República, explica que há uma tendência do novo governo do presidente eleito Jair Bolsonaro em não olhar apenas as parcerias no âmbito federal. “É preciso avaliar a atuação conjunta dos órgãos estaduais, federais e municipais. É preciso pensar numa política de fomento para estruturar esse projetos", destacou.

Nesta quinta será apresentado estudo do Instituto Trata Brasil e da ABCON que mostra que se pudesse investir o planejado em saneamento (cerca de R$ 22 bilhões por ano), o Brasil teria benefícios econômicos e sociais de até R$ 1,2 trilhão. Na Bahia, segundo o estudo, a companhia estadual coleta apenas 58% do esgoto.

SERVIÇO

2º Encontro Nacional de PPPs

Dias 28 e 29 de novembro

Das 8h às 18h

Wish Hotel da Bahia - Av. Sete de Setembro, 1537 - Dois de Julho, Salvador – BA