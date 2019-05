Salvador sedia maior debate nacional do setor barrageiro; veja programação

A capital baiana será sede do maior debate nacional do setor barrageiro o XXXII Seminário Nacional de Grandes Barragens (SNGB), de segunda (20) a quinta (23). Realizado pelo Comitê Brasileiro de Barragens (CBDB), o evento acontece no Fiesta Bahia Hotel, no bairro do Itaigara, e contará com fóruns de discussão, mesas redondas, palestras, debates e apresentação de trabalhos sobre temas relacionados à engenharia de barragens.

O SNGB chega à sua XXXII edição com uma novidade: a realização simultânea do II Simpósio Internacional de Segurança em Barragens, uma parceria do CBDB com os comitês nacionais de barragens da China, Espanha e Estados Unidos.

Paralelamente aos eventos, haverá uma exposição técnica de produtos e serviços relacionados a projetos, construção e operação de barragens, com a participação de empreendedores, projetistas, construtores, montadoras de equipamentos, centros de pesquisa, universidades, consultores e prestadores de serviços. Os eventos estimam receber em torno de 600 participantes de empresas brasileiras e do exterior.

A ideia do seminário nacional, segundo o presidente do CBDB, Carlos Henrique Medeiros, é buscar zelo pela boa prática profissional, garantia da qualidade dos empreendimentos e sua funcionalidade operacional bem como na legislação de segurança de barragens, estágio atual, avanços e desafios. "A cidade de Salvador será a anfitriã, com sua magia, sua gente, sua beleza natural e arquitetônica, testemunho do período colonial e, portanto, merecedora do título e marca do nosso Estado: Bahia, Terra Mãe do Brasil", afirma Medeiros.

No planejamento do seminário foram incluídos quatro temas: relacionamento com as comunidades do entorno; novas técnicas de monitoramento e avaliação do comportamento de barragens; avaliação de efeito das mudanças climáticas na segurança de empreendimentos hidráulicos; e investigações preliminares e garantia da qualidade de obras hidráulicas e de mineração. Além desses temas centrais, serão realizadas duas mesas redondas: Segurança Hídrica e Legislação e Tributos Incidentes sobre Empreendimentos Hidráulicos.

Veja programação completa abaixo.

Serviço

O quê: XXXII Seminário Nacional de Grandes Barragens e II Simpósio Internacional de Segurança de Barragens

Quando: 20 a 23 de maio de 2019

Onde: Fiesta Bahia Hotel

Mais informações: http://cbdb.dataapp.com.br/