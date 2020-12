Salvador sedia Scream, um dos maiores eventos da indústria criativa do Nordeste

Quem quiser participar do Scream Festival – Salvador Creativity and Media Festival, um dos maiores eventos da indústria criativa realizados no Nordeste, ainda pode se inscrever neste sábado (5). O evento, sediado em Salvador, acontece neste sábado e no domingo (6), de forma totalmente online. Com o tema Chega de Normal, esta edição é organizada pela Associação Baiana do Mercado Publicitário (ABMP), em parceria com a Empresa Salvador Turismo (Saltur).

As inscrições são ilimitadas e estão abertas para todo o Brasil. Basta acessar o site. Nesta edição, serão 48 horas de evento, três salas com palestras e mais de 100 palestrantes.

“Mais uma vez Salvador mostra que tem sangue criativo e entusiasmo para fazer a diferença. Vamos realizar o maior evento de criatividade e mídia do Nordeste. O Scream 2020 está com uma programação especial e com abordagens pertinentes à atualidade. Tenho certeza que será, mais uma vez, surpreendente”, disse o presidente da Saltur, Isaac Edington.

Projeto

Conhecido por ser o maior evento de criatividade e mídia do Nordeste, o festival tem uma grade de palestrantes com nomes reconhecidos nacionalmente e nomes internacionais inéditos. Tendo comportamento e diversidade como princípios, as trilhas temáticas deste ano foram definidas em empreendedorismo focado, inovação aplicada, cidades – a melhor invenção da humanidade, cultura e vocação.

Da mesma forma que nas duas edições anteriores, o palco das palestras ficará no Centro Histórico de Salvador, mantendo a raiz e valores culturais do projeto que evidencia a capital baiana como celeiro criativo.