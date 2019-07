Salvador sediará Congresso Baiano de Pesquisadorxs Negrxs

A Universidade Federal da Bahia (Ufba) vai sediar entre quarta-feira (17) e sexta-feira (19) a 7ª edição do Congresso Baiano de Pesquisadorxs Negrxs (CBPN). Com o tema “Políticas, saberes e tecnologias afro-diaspóricas: insurgências nas contemporaneidades negras”, o evento será realizado no Pavilhão de Aulas Glauber Rocha, no Campus de Ondina, em Salvador, com entrada gratuita.

Ao reunir pesquisadoras e pesquisadores negros de diferentes áreas de conhecimentos, de diferentes regiões da Bahia, o Congresso tem como objetivo o fortalecimento do diálogo entre universidade e os movimentos sociais, de apresentação de outras vias de produção de conhecimento, bem como do esforço para garantir um espaço aberto ao debate sobre pesquisas, propostas e reivindicações apresentadas pelas/os pesquisadoras/es negras/os.