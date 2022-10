Salvador sediará nova edição do Cannes Lions Road Show

Com foco em incentivar a criatividade para os negócios de alunos dos cursos de comunicação, professores e profissionais do mercado publicitário, o Cannes Lions Road Show retoma suas atividades após dois anos de pandemia.

O evento de criatividade contará com apresentações presenciais e uma mesa-redonda sobre o tema, no dia 25 de outubro, às 19h, no UCI Orient Shopping da Bahia, com programação aberta ao público.

“O destaque são os princípios ESG, que permearam 90% dos cases vencedores de Grand Prix. Falaremos disso nas apresentações”, antecipa Alexis Pagliarini, fundador da ESG4, palestrante do Cannes Lions em duas edições.

Referente a uma competição de Fórmula 1, o Grand Prix é usado no mundo dos negócios para mostrar que, assim como a vida de um corredor, para quem empreende, abrir a asa traseira no momento certo garante décimos de segundos ou, neste caso, destaque no mercado.

Apostar nos princípios Meio Ambiente, Social e Governança (ESG) para gerir um negócio, é um exemplo disso. “Receber esta etapa do evento será enriquecedor e vai permitir que as agências e os profissionais dos mercados locais tenham a oportunidade de discutir sobre os cases e tendências apresentados no Cannes Lions”, afirma André Mascarenhas, presidente o Sindicato das Agências de Propaganda do Estado da Bahia (Sinapro-Bahia)

Junto com a Federação Nacional das Agência de Propaganda (FENAPRO), a Sinapro-Bahia é a entidade responsável por organizar o evento em Salvador. Os eventos serão uma oportunidade de reunir as agências, os profissionais do setor e o mercado anunciante para conhecer e debater as ideias geradas no festival”, destaca Daniel Queiroz, presidente da Fenapro.

SERVIÇO:

Cannes Lions Road Show

Data: 25 de outubro de 2022

Horário: 19h

Local: UCI Orient Shopping da Bahia

Inscrições: