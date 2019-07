Salvador sediará seminário imobiliário em agosto; inscrições começam sábado (27)

Salvador sediará no dia 30 de agosto seminário imobiliário promovido pelo Conselho Regional de Corretores de Imóveis da Bahia (Creci 9ª Região/BA). O seminário terá como tema central a ''Inovação: mundança de cultura ou cultura da mudança?'.

Voltado para profissionais do segmento imobiliário, os participantes terão acesso a ferramentas para avaliar a sua postura profissional e ampliarem sua visão sobre o segmento, diante dos impactos tecnológicos.

“O nosso propósito é realizar um evento com temas que efetivamente insira e mobilize o público presente, apontado perspectivas inovadoras e novos rumos para o mercado. Os temas serão apresentados e discutidos por profissionais reconhecidos nacionalmente, que compartilharão suas experiências e apontarão novas posturas que irão impactar a nossa performance profissional”, ressalta Samuel Prado, presidente do Creci-BA.

Corretores de imóveis e empresários do setor inscritos no conselho podem fazer a inscrição, a partir do dia 27 de julho, no site do evento: www.seminarioimobiliario.com.br. Para ter acesso ao Seminário Imobiliário, o inscrito precisa fazer a doação de duas latas de leite em pó, que serão recolhidas no momento do credenciamento e doadas posteriormente para o Hospital Aristides Maltez.

A programação começará às 8h, com as palestras Revolução Digital com Thiago Nascimento, Life & Professional Coach, que atua com Comunicação Organizacional e Marketing com foco em liderança de times e implantação de estratégias de marketing digital, e os 4 S do Sucesso com Jefferson Beltrão, especialista em Gestão da informação, além do Painel Outbox - Reprogramando o mindset para alta performance.

A programação continua até às 18h25, com pausa para o almoço livre. Durante a tarde, os temas serão abordados por outros grandes nomes, como Romeo Busarello, diretor de Marketing e Ambiente Digitais da Tecnisa e professor da ESPM e Insper, que irá abordar a temática central sobre mudança de cultura; Marcelo Dadian, diretor de imóveis da OLX Brasil, que irá falar sobre o fim da intermediação imobiliária; e a palestra de encerramento “Eu escolho ser feliz”, com Rossandro Klinjey, conhecido pelo grande público por participar do Programa Encontro com Fátima Bernardes, da TV Globo, com abordagem de temas relacionados ao comportamento, educação e família. Confira a programação completa:

Manhã

8h – Credenciamento - EXPO

9h - Abertura Oficial

9h30 - Palestra: Revolução digital: Uma espiada no futuro / Palestrante: Thiago Nascimento

10h30 - Palestra: Os 4 S do Sucesso / Palestrante: Jefferson Beltrão

11h30 - Painel: Painel: Reprogramando o mindset para alta performance / Mediação: Mayara Padrão / Painelistas: Zandra Daiane, Wellington Júnior e Jéssica Alberton

Tarde

14h - Palestra: Mudança de cultura e ou Cultura de mudança / Palestrante: Romeo Busarello

15h - Palestra: O Fim da Intermediação Imobiliária / Palestrante: Marcelo Dadian

16h - Coffee break - EXPO

16h45 – Palestra: “Eu escolho ser feliz” / Palestrante: Rossandro Klinjey

18h15 - Encerramento

Serviço

O quê: Seminário Imobiliário 2019

Quando: 30 de agosto

Onde: Hotel Fiesta – Avenida Antônio Carlos Magalhães, 741 - Itaigara

Informações e inscrições: www.seminarioimobiliario.com.br