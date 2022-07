Salvador sediará um dos maiores salões náuticos do mundo em 2023

Um dos maiores salões náuticos do mundo, o Grand Pavois acontecerá em Salvador em 2023, entre 15 e 20 de agosto. A realização do projeto, que é uma das mais expressivas exposições de barcos internacionais, é fruto do esforço da Prefeitura Municipal de Salvador, através da Secretaria de Cultura e Turismo. A assinatura de compromisso, de acordo com informações do portal Alô Alô Bahia, acontecerá no próximo dia 11 de agosto, no Palácio Thomé de Souza.



Em Salvador, o salão seguirá o modelo internacional, oferecendo oportunidades para quem deseja trocar ou comprar uma embarcação, dos mais variados portes e modelos, e conhecer as novidades e tecnologias do setor náutico.



O evento costuma receber em torno de 100 mil pessoas de todo o mundo, favorecendo o turismo como um todo nas cidades que o sediam. O próprio mercado náutico, que, no caso do Brasil, movimenta bilhões de reais anualmente, já envolve outros setores, como a indústria e o comércio exterior, o que vem refletindo na quantidade e qualidade dos eventos voltados para o mercado.



A programação será dividida em duas partes: molhada e seca. Na segunda, serão montados os pavilhões destinados a diferentes temas do universo náutico, como destinos com potencial turístico e até gastronomia. Os salões náuticos também trazem palestras e fóruns com nomes representativos do universo do setor e a proposta é atrair investidores para se estabelecerem na capital baiana.

A matéria foi originalmente publicada no Alô Alô Bahia.