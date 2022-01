Salvador segue com aplicação da dose de reforço para pessoas em situação de rua

As secretarias municipais da Saúde (SMS) e de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esporte e Lazer (Sempre), promoveram, nesta quarta-feira (12), mais uma ação de aplicação da dose de reforço em pessoas em situação de rua. O imunizante utilizado é a Janssen.

Nesta semana, os contemplados são aqueles que receberam a primeira dose até o dia 11 de novembro de 2021. A vacinação ocorreu, simultaneamente, no Núcleo de Ações Articuladas para População em Situação de Rua (Nuar), no Comércio, e nos centros POP Mares e Itapuã.

De acordo com o secretário da Sempre, Kiki Bispo, o objetivo é avançar na vacinação, atingindo o mesmo público da primeira dose. Segundo o gestor, a dose de reforço para a população em situação de rua se torna mais necessária, já que esse público tem uma vulnerabilidade maior.

“Cumprindo a determinação do Ministério da Saúde, a Sempre e a SMS formaram uma logística, promovendo uma série de ações de busca ativa, já são pessoas que não têm residência fixa e nem acesso à informação”, destacou.

Acompanhado do filho Jacob, Rabi Eleodorio aguardava para receber a dose de reforço no Nuar. Aos 37 anos, ele acredita que a ação é seu dever como cidadão. “Tenho a obrigação de tomar não só essa segunda dose, mas se for decretada a terceira, quarta, vou tomar. É uma forma de proteger meu filho, minha família, todos que estão à minha volta”, afirmou.

Primeira dose

Além da dose de reforço Janssen, a SMS aproveitou para aplicar a primeira dose da Pfizer, para aqueles que ainda não haviam iniciado o ciclo vacinal. O jovem Rafael Santos, de 29 anos, compareceu ao Nuar e garantiu sua dose, já que a comprovação da vacinação era também necessária para uma entrevista de emprego. “Tomei minha vacina, já deu tudo certo. Que venha a segunda dose”, adiantou.

Estrutura

A primeira dose teve a aplicação iniciada em 29 de junho de 2021 e atingiu o grupo composto por pessoas em situação de rua, que utilizam os serviços da Sempre e estão no Cadastro Único, além dos assistidos nas Unidades de Acolhimento Institucional (Uais).

Assim que chegam ao ponto de imunização, os habilitados passam pela triagem, onde os técnicos da SMS fazem a conferência dos dados. Em seguida, são encaminhados para receber o imunizante. O processo leva, em média, dez minutos por pessoa e a vacinação deste público ocorrerá sempre às quartas-feiras.