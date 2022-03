Salvador Shopping ganha novo visual com painéis feitos por jovens artistas; veja

Existem diferentes formas de olhar Salvador. Mesmo aqueles pontos turísticos bastante conhecidos podem surpreender, e cinco jovens artistas resolveram provar. No último mês, eles se dedicaram a produzir ilustrações em cima de fotografias de regiões conhecidas da cidade, e o trabalho está exposto na fachada do Salvador Shopping. São 23 painéis com até 7 metros de altura, encomendados para celebrar os 15 anos do centro de compras e os 473 anos de Salvador.

Os cinco jovens moram no entorno do shopping e são egressos de cursos do Instituto João Carlos Paes Mendonça de Compromisso Social (IJCPM). Todos são ilustradores e foram convidados para produzir em parceria com o artista digital Pablo Adler. O mentor contou que o maior desafio foi encontrar uma identidade visual, já que cada um dos meninos e meninas têm assinaturas próprias.

“Primeiro, houve um workshop, onde foi apresentado o conceito e a proposta. O objetivo não era ensinar sobre ilustração, porque eles já são profissionais, têm traços muito apurados, mas apontar formas de potencializar o trabalho que eles já desenvolvem. Depois, fizemos as saídas. Fomos até os pontos turísticos para discutir a ideia”, contou.

Foram três dias de visitas, e eles passaram pelo Pelourinho, Elevador Lacerda, Mercado Modelo, Farol da Barra e Museu de Arte Moderna (MAM), entre outros pontos. Foram 23 locais. Em seguida, os artistas tiveram que produzir ilustrações sobrepostas ao trabalho de Pablo Adler. “Não usamos nada de arquivo, tudo foi produzido para esse trabalho, e essa troca foi muito positiva”, disse.

Os jovens já desenvolvem ilustrações para clientes individuais e marcas baianas, mas disseram que essa foi a primeira oportunidade de produzir para uma empresa de grande porte. A produção exigiu um equilíbrio entre a arte e as exigências comerciais, o que alguns contaram ter sido um grande aprendizado.

Essa também foi a oportunidade de eles conhecerem a cidade onde vivem. O ilustrador Ed Silva, 21 anos, mora em Pernambués e visitou o Monte Serrat, na Cidade Baixa, pela primeira vez.

“Foi um trabalho de imersão. A gente precisava produzir a partir do trabalho de Pablo, que é uma referência, então, fiquei pensando em como entrar nesse universo já que sou ilustrador de aquarela. Foi um desafio e uma experiência muito boa”, afirmou.

Ele fez as ilustrações do Monte Serrat, Ponta do Humaitá, Igreja de Santo Antônio Além do Carmo, Mercado Modelo e Forte São Marcelo. Ed contou que teve liberdade para criar e que duas referências baianas serviram de inspiração. “Escolhi Capitães da Areia e a Banda Didá”, contou.

O romance de Jorge Amado também foi o ponto de partida para o ilustrador e tatuador Matheus Carvalho, 21 anos. Assim como o colega Ed, ele também não conhecia alguns pontos da cidade, como o Museu de Arte Moderna, local de sua responsabilidade para ilustrar junto com o Pelourinho. A tarefa era buscar inspirações baianas para construir um olhar soteropolitano sobre Salvador.

“Nosso primeiro encontro aconteceu em fevereiro, quando falamos dos estilos de traços, de baianidades e do olhar dos baianos sobre esses pontos. Já realizo trabalhos como ilustrador, mas foi o primeiro dessa grandeza. Deu para compreender como é trabalhar com agências, foi muito legal”, disse.

Essa foi também a primeira vez que ele realizou uma produção em parceria com outros cinco artistas. Além de Pablo, Matheus e Ed, participaram da ação Juliana Sales, 21, Ismael Batista, 25, e Elielson Carvalho, 26 anos. O superintendente do Salvador Shopping, José Luiz Miranda, contou que as intervenções têm como objetivo modernizar a fachada e atender também a um compromisso social.

“Nosso foco principal é o apoio à juventude que mora no entorno do empreendimento, em seu desenvolvimento educacional e profissional. Fazemos isso através do Instituto JCPM. Buscamos sempre as melhores oportunidades de inserção desses jovens no mercado de trabalho, assim como atuamos na qualificação, na consciência cidadã e no aprendizado cultural de cada um deles”, afirmou. Os painéis já foram instalados na fachada do Salvador Shopping.