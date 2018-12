Salvador Shopping terá restaurante de R$ 17 o quilo para funcionários

Os funcionários do Salvador Shopping terão um novo local para almoçar a partir desta quinta-feira (20). Depois de uma queda de braço na Justiça, o Restaurante Sesc Tancredo Neves foi inaugurado no final da manhã desta quarta-feira (19), com capacidade para servir até 6 mil refeições por dia. A modalidade será autosserviço a quilo, no valor de R$17, com direito a suco.

O espaço é destinado exclusivamente para os funcionários do shopping e da Casa do Comércio. São 1.600 metros quadrados para atender, simultaneamente, 420 pessoas distribuídas em 105 mesas. O projeto é uma parceria entre o Serviço Social do Comércio e o Grupo JCPM, e vai funcionar nos horários de almoço e janta.

O presidente do Grupo JCPM, João Carlos Paes Mendonça, participou da inauguração e contou que esse será o quarto shopping a implantar o projeto, o primeiro foi o Rio Mar, em Recife, em 2013. Depois disso, outros dois empreendimentos aderiram ao modelo, na capital pernambucana e em Fortaleza (CE).

“Começamos alguns anos essa parceria com o Sesc, fizemos esse projeto em Recife, Fortaleza e, agora, em Salvador. Isso é gestão moderna. O projeto surgiu em 2013 do que a gente via no dia a dia. Era triste ver que muitas vezes os funcionários precisavam usar os corredores do shopping para fazer as refeições. Agora, eles terão à disposição um espaço moderno, com boa comida e preço acessível”, afirmou Paes Mendonça.

A construção da unidade de Salvador foi motivo de disputa jurídica. A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) entendeu que o novo restaurante faria concorrência desleal com outros estabelecimentos do shopping e conseguiu uma autorização da justiça para suspensão da obra, em junho de 2017. A medida foi derrubada três meses depois e a obra seguiu o curso.

A vendedora Carol Machado, 21 anos, contou que muitos funcionários levam o almoço de casa ou optam por comer nos restaurantes mais baratos do shopping. “Mesmo assim, fica caro, porque o nosso tíquete de alimentação é de cerca de R$ 10. O que muita gente faz é comprar almoço fora do shopping. Tem um pessoal que vende e sai mais em conta”, disse.

Ela contou que não sabia da inauguração do novo restaurante, mas que iria frequentar o local para ver se valia a pena financeiramente. “Como o quilo é R$ 17, e ninguém almoça um quilo, deve sair mais ou menos o valor do tíquete. Vou ver”, falou, sorrindo.

O valor é subsidiado pelo Sesc e a construção levou cerca de sete meses, entre obras e montagem dos equipamentos. No total, 82 pessoas vão trabalhar no restaurante e o cardápio terá o acompanhamento permanente de 3 nutricionistas. O Grupo JCPM investiu R$ 5 milhões na construção, enquanto a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado da Bahia (Fecomércio) aplicou outros 4 milhões na implantação do maquinário e pessoal.

O presidente da Fecomércio, Carlos de Souza Andrade, contou que o restaurante é um projeto piloto e que a Federação estuda abrir novas unidades em outros empreendimentos. Ele comentou sobre a disputa judicial do ano passado.

“Houve uma falta de comunicação na parte inicial e na segunda etapa houve uma questão política. Uma associação entendeu que o Sesc iria concorrer com o setor de nutrição e alimentação do shopping, mas estava equivocada. Uma das missões do Sesc é atender o comerciário bem. Fazer uma refeição de qualidade a um preço acessível é a nossa missão, não importa onde, por isso, fizemos essa unidade em parceria com a JCPM”, afirmou.

O vendedor Leonardo Porciúncula, 29, comemorou a inauguração. Ele acredita que o novo espaço vai facilitar a rotina dos funcionários do shopping e aliviar o bolso dos trabalhadores.

“É uma ação muito positiva e bem-vinda. Hoje, a gente paga de R$ 15 a R$ 25 para fazer uma boa refeição, mas é um valor acima do tíquete. Se a comida desse novo restaurante for realmente boa, teremos uma nova opção para considerar”, disse.

O funcionamento do restaurante é de segunda a sábado (exceto feriados), das 11h30 às 14h30 para almoço e das 17h30 às 20h30 para o jantar. O pagamento poderá ser efetuado através de dinheiro, cartão de crédito ou débito e cartão refeição. Ele está localizado no estacionamento G2 - Vermelho, com acesso pelo piso L1, através da esteira rolante na parte interna do Supermercado Bompreço.

Para ter acesso ao restaurante, os funcionários de lojas e do condomínio do Shopping deverão apresentar o Cartão Sesc válido e a credencial/crachá. Quem ainda não tem o Cartão Sesc poderá se habilitar, gratuitamente, na Central de Relacionamento com Clientes da Casa do Comércio, na Avenida Tancredo Neves, 1.109, térreo, de segunda a sexta, das 7h às 19h.