Salvador supera marca de mais de 400 mil vacinados contra a covid-19

Mais de 400 mil pessoas que já receberem a primeira dose da vacina contra Covid-19 em Salvador. Desse total, mais de 87 mil pessoas que completaram o esquema vacinal com a administração das duas doses da vacina no município.

“Estamos entre as capitais do país que mais avançaram na estratégia de vacinação. Estamos mantendo uma estrutura com mais de 1,5 mil pessoas envolvidas diariamente, inclusive nos finais de semana, para assegurar que o público eletivo tenha um fácil acesso às doses na cidade”, destacou Leo Prates, secretário municipal da Saúde.

Os trabalhadores da saúde continuam como maior público imunizado até então com cerca de 107 mil pessoas vacinadas. As mulheres correspondem a 65% dos imunizados na cidade e as pessoas pretas ou pardas são 56% dos vacinados.