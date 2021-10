Salvador suspende vacinação contra covid para realizar Dia D de Multivacinação

Acontece neste sábado (16), das 8h às 16h, o Dia D da Campanha de Multivacinação em Salvador. No total, serão disponibilizados 108 pontos de imunização espalhados por toda a cidade, onde as crianças e adolescentes de 0 a 14 anos, 11 meses e 29 dias poderão atualizar a caderneta vacinal. Para reforço à estratégia, a aplicação da vacina contra covid-19 estará suspensa na cidade amanhã.



Iniciada em 1º de outubro, cerca de 6 mil crianças e adolescentes já procuraram os postos de saúde da rede municipal para atualização da caderneta vacinal durante a estratégia. Desse total, cerca de 5,4 mil crianças e adolescentes necessitaram receber a dose de algum imunizante do calendário básico que estava em atraso.



O Dia D é mais uma oportunidade desse público ter acesso aos imunizantes contra Hepatite A e B, Poliomielite, Meningococo tipo C e ACWY, diarreia por rotavírus, Papilomavírus-HPV, pneumonias, febre amarela, varicela, difteria, tétano, coqueluche, sarampo, caxumba, rubéola e formas graves de tuberculose.



“Estaremos com equipes mobilizadas em toda cidade para oferta das vacinas do calendário básico. Convocamos os pais que levem os filhos de até 14 anos 11 meses e 29 dias aos pontos de imunização para as equipes avaliarem a necessidade de atualização da caderneta vacinal. Nesse período de pandemia, pudemos comprovar mais uma vez a importância da imunização para prevenção dessas patologias”, explica a subcoordenadora de Doenças Imunopreveníveis, Doiane Lemos.



