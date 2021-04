Salvador suspende vacinação para agentes de segurança, trabalhadores da saúde e outros públicos

A vacinação em 1ª dose para agentes de segurança e salvamento, trabalhadores da saúde e autônomos, além de pacinetes em hemodiálise e agentes do sistema penitenciário está suspensa na capital baiana.

A Secretaria Municipal de Saúde informou a suspensão na noite desta sexta (9). O órgão anunciou que um novo cronograma será definido. A vacinação em primeira dose segue para idosos a partir de 61 anos, e em segunda dose para idosos e trabalhadores da saúde.

Vacinação para idosos com 61 anos ou mais terá Corujão no sábado

Neste final de semana, os idosos com 61 anos ou mais serão vacinados. No sábado (10), a Prefeitura vai realizar o Corujão da Vacinação para imunização contra a Covid-19. A iniciativa permite a ampliação do funcionamento dos pontos fixos de vacinação, que funcionarão até às 18h, e de quatro drive-thrus da cidade, que seguirão em atividade até 21h. A ação pode ocorrer mesmo com o toque de recolher, que se inicia às 20h, porque a vacinação é um serviço essencial.

Os idosos poderão se dirigir até os drive-thrus da Arena Fonte Nova, em Nazaré; 5º Centro de Saúde, nos Barris; Centro de Convenções de Salvador, na Boca do Rio; e Vila Militar, na Avenida Dendezeiros. Os maiores de 61 anos também podem se dirigir aos postos fixos, na USF Vista Alegre; UBS Nelson Piauhy Dourado, em Águas Claras; USF Resgate; USF Federação; USF Santa Luzia; USF Plataforma; USF Cajazeiras X; Unijorge – Campus Paralela; 5º Centro de Saúde, nos Barris; e Colégio da Polícia Militar, na Avenida Dendezeiros.

Antes de se dirigir a um dos pontos de vacinação é indispensável verificar se o nome do idoso está habilitado a receber a dose. A lista está disponível no site. Caso não esteja, será necessário fazer o recadastramento pelo site. Ao chegar a um dos pontos fixos ou drives, é indispensável a apresentação de documento oficial com foto.

A recomendação é que os idosos confiram o tamanho das filas de vacinação antes de saírem de casa por meio do filômetro. “Estamos à frente de muitas capitais. Agradeço aos profissionais de saúde e a todos envolvidos no enfrentamento da pandemia. Ninguém chega a lugar algum só”, afirmou o prefeito.

Confira o funcionamento da vacinação de 61 anos escalonada

Sábado - Corujão da vacinação

Manhã: 8h às 12h: 10/04/1959 - 10/07/1959

Tarde: 13 às 21h: 10/07/1959 - 10/10/1959

Domingo: Manhã: 8 às 12h: 10/10/1959 - dezembro de 1959

Mais de 100 mil vacinados com as duas doses em Salvador

A capital baiana atingiu, nesta sexta-feira (9), a marca de 100 mil pessoas vacinadas com as duas doses contra a Covid-19. Ao todo, o município aplicou até o momento o imuinzante em cerca de 530 mil pessoas. Pouco mais de 430 mil apenas com primeira dose.

O secretário municipal da Saúde, Leo Prates, destacou o empenho das equipes para assegurar que o processo de vacinação aconteça de forma acelerada na capital. O gestor lamentou ainda o fato do quantitativo de doses encaminhadas para o município ainda ser insuficiente para ampliar ainda mais o acesso de novos públicos prioritários em Salvador.

“Temos cerca de 1,5 mil servidores atuando incessantemente na nossa cidade para garantir a celeridade do processo de imunização contra o coronavírus. Implantamos uma estrutura muito mais robusta que a divulgada no início da campanha justamente para que dar agilidade. Infelizmente, o encaminhamento das doses não tem sido feito com o mesmo ritmo que temos aplicado na nossa cidade, o que nos impede de avançar ainda mais vacinação”, afirmou.

Vacinação em 2ª dose





2ª dose para idosos (08h às 16h)

Drive Thru

FTC Paralela

Barradão

USF San Martim III

Faculdade Universo – Iguatemi

Faculdade Católica de Pituaçu

FBDC Brotas

Pontos fixos:

Barradão

FTC Paralela

USF Colinas de Periperi

Centro de Saúde Ramiro de Azevedo – Campo da Pólvora

Unidade Básica de Saúde Virgílio de Carvalho - Bonfim

2ª dose para trabalhadores da saúde: (08h às 16h)

Drive Thru

FTC Paralela

Faculdade Universo – Iguatemi

Faculdade Católica de Pituaçu

FBDC Brotas

Barradão

USF San Martim III

Pontos fixos

Barradão

FTC Paralela

USF Colinas de Periperi

Centro de Saúde Ramiro de Azevedo – Campo da Pólvora

Unidade Básica de Saúde Virgílio de Carvalho - Bonfim