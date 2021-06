Salvador suspende vacinação por falta de doses

A vacinação foi suspensa em Salvador nesta terça-feira (22) por falta de doses, informou o secretário de Saúde municipal Leo Prates. "Se Deus quiser retornaremos na sexta-feira, dia 25/06", acrescentou.

Mais tarde, a prefeitura de Salvador divulgou nota onde confirma a suspensão da aplicação da vacina e reafirma a expectativa de retornar a imunização na próxima sexta (25).

"A Secretaria Municipal da Saúde de Salvador informa que a aplicação da primeira e segunda dose estão suspensas na capital nesta quarta (23) e quinta-feira (24) em virtude da falta de vacinas. Vale salientar que já foram imunizados aqueles que precisavam completar o esquema vacinal com a data marcads até 30 de junho. A previsão é de retomar a estratégia na sexta-feira (25), caso um novo lote de vacinas seja enviado pelo Governo Federal", disse o comunicado divulgado pela prefeitura.

Na manhã de segunda, um novo lote com 491.250 doses da vacina da Astrazeneca contra a covid-19 chegou à Bahia. Contudo, ele foi inteiramente destinado à aplicação da segunda dose, informou a Secretaria de Saúde do Estado (Sesab)

Ontem, o prefeito Bruno Reis afirmou que Salvador já se aproximava da meta de 50% do público adulto vacinado. Na ocasião, quase 962 mil pessoas estavam protegidas com a primeira dose da vacina em Salvador, o que representa 48% da população com 18 anos ou mais, e 409 mil delas já receberam também a segunda dose. No total, foram aplicadas 1.371.013 doses na capital baiana. “48% da população imunizada é um número expressivo. Eu disse que a nossa meta era chegar a 50% até o final de junho, mas vamos chegar a isso amanhã", disse.

Situação da pandemia

Os números da pandemia estão mais baixos essa semana em relação a semana passada, mas ainda inspiram cuidados. A taxa de mortes provocadas pela covid-19, está em cinco casos por dia. Na semana passada, eram 15 óbitos a cada 24h. O número de novos casos diminuiu de 214 para 34 pacientes/ dia, e o fator RT, que mede a taxa de contaminação do novo coronavírus, reduziu de 0,24 para 0,07.

Já a taxa de ocupação dos leitos não mudou muito. Na UTI, 76% das vagas estão ocupadas e na enfermaria 68% dos leitos clínicos têm pacientes. Na semana passada, a ocupação da UTI era de 79% e de leitos clínicos de 67%. Na rede privada, os seis principais hospitais de Salvador estão com taxas de ocupação entorno dos 70%.