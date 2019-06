Salvador tem 110 vagas para operador de telemarketing nesta quarta (19)

Está procurando o emprego? O Serviço Municipal de Intermediação de Mão-de-obra (SIMM) oferece nesta quarta-feira (19) 110 vagas para operador de telemarketing .

Os interessados deverão ir à Sede do SIMM-Comércio, na Rua Miguel Calmon, 506, Edifício Ouro Preto ou nem ma das Prefeituras-bairro distribuídas em dez localidades de Salvador - Centro/Brotas, Cabula, Cajazeiras, Cidade Baixa, Itapuã, Pau da Lima e Subúrbio/Ilhas - levando originais da Carteira de Trabalho (com o no do: PIS, Pasep ou NIS), Carteira de Identidade, CPF, Comprovante de Residência e Histórico Escolar, para realização do cadastro de busca por vagas e de encaminhamento para entrevistas e seleções de trabalho e emprego.

O atendimento é feito das 7h às 17h, mediante distribuição de senhas entregues a partir das 6h30. Os candidatos podem usufruir do atendimento por hora marcada, que funciona das 7h às 16h30, pelo telefone 3202-2016 ou 0800-2853111 para ligações gratuitas.

Além disso, a unidade detém oportunidades para auxiliar de depósito, corretor de imóveis, auxiliar de limpeza e agente de portaria.

Confira todas as vagas do SIMM para esta quarta-feira:



Auxiliar de depósito

Ensino médio completo, 6 meses de experiência.

Salário: 1.105,00 + benefícios

10 Vagas



Corretor de Imóveis (estágio)

Ensino médio completo, sem experiência, desejável ter conhecimento em transações Imobiliárias.

Salário: comissão

3 Vagas



Operador de telemarketing receptivo

Ensino superior completo ou em andamento em Comunicação social, jornalismo, relações públicas, publicidade e propaganda, administração ou áreas afins, sem experiência, conhecimento em informática.

Salário: à combinar + benefícios

80 Vagas



Auxiliar de limpeza

Ensino médio completo, 6 meses de experiência.

Salário: 1.064,36 + benefícios

2 Vagas





Agente de portaria

Ensino médio completo, 6 meses de experiência.

Salário: 1.212,03 + benefícios

1 Vaga





Agente de Portaria (exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino médio completo, 6 meses de experiência.

Salário: 998,00+benefícios

1 Vaga





Operador de Telemarketing ativo e receptivo (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino médio completo, sem experiência.

30 Vagas