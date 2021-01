Salvador tem 21 drogarias autorizadas para testes rápidos de covid-19

Salvador tem 21 drogarias autorizadas a realizar testes rápidos de Covid-19. A autorização é da Vigilância Sanitária de Salvador (Visa), vinculada à Secretaria Municipal da Saúde (SMS), que fiscaliza estes estabelecimentos, que estão situados em diversos bairros da capital. Durante a pandemia, o órgão chegou a suspender o serviço em seis drogarias que não tinham permissão para realizar o procedimento.

De acordo com o fiscal de controle sanitário farmacêutico da Visa, Rodrigo Xisto, para oferecer o teste é preciso que o estabelecimento cumpra o procedimento da Visa, que consiste na abertura do processo, pagamento da taxa, e o fornecimento dos documentos solicitados. Após essa solicitação, é necessário aguardar a visita do órgão municipal para verificar as condições do local. “O primeiro item básico é que tenha alvará sanitário válido com autorização para serviço farmacêutico. Na sequência, avaliamos a documentação e vamos até o local checar as instalações físicas. Além disso, estamos atentos ao treinamento dos farmacêuticos, por se tratar de procedimento novo”, explica o fiscal.

As lojas autorizadas para realizar os testes possuem sala para prestação de serviços farmacêuticos e contam com a presença de um farmacêutico treinado para aplicação dos testes. O procedimento só pode ser realizado após o pedido ser aprovado na Visa. A Vigilância Sanitária distrital possui uma agenda de inspeções, e neste momento tem priorizado ações voltadas para a prevenção da Covid-19.

As drogarias ainda precisam contar com dispositivos devidamente regularizados junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e garantir o registro e rastreabilidade dos resultados. Outra exigência é a delimitação do fluxo de pessoal e as áreas de atendimento, espera e pagamento diferentes para os usuários que buscam os testes em relação aos clientes que procuram outros tipos de serviços na drogaria. Não é permitido que drogarias realizem testes rápidos sob forma de drive-thru e extramuro.



Veja abaixo a lista das drogarias autorizadas a prestar o serviço

Drogaria São Paulo – Avenida Manoel Dias – Pituba

Drogasil – Graça

Drogasil – Pituaçu

Drogasil – Barra

Drogaria São Paulo – Pituba

Drogaria São Paulo – Canela

Drogaria São Paulo – Stiep

Drogaria São Paulo – Horto Florestal

Pague Menos – Rua Barão de Sergy – Barra

Pague Menos – Rua Marquês de Caravelas – Barra

Pague Menos – Avenida Euclides da Cunha – Graça

Pague Menos – Rua Artur Gomes de Carvalho – Pituba

Pague Menos – Paralela

Pague Menos – Costa Azul

Pague Menos – Rua D. João VI (duas unidades) – Brotas

Pague Menos – Stella Maris

Extrafarma – Pituba

Extrafarma – Federação

Farmácia do Trabalhador da Bahia – Uruguai



Laboratórios

Além das unidades públicas de saúde da capital, os exames para diagnóstico da doença têm sido ofertados em laboratórios, onde a testagem pode acontecer nas próprias dependências dos estabelecimentos, via sistema drive-thru ou através da modalidade extramuro. Caso aconteça fora das instalações, há algumas exigências a serem cumpridas.



Denúncia

A população pode denunciar casos de irregularidades nos serviços ofertados por laboratórios ou drogarias. A Visa recomenda que, ao utilizar o serviço, primeiramente o cliente pode certificar se o estabelecimento possui autorização especial emitido pelo órgão, bem como checar as condições de higienização e atendimento aos protocolos para prevenção da Covid-19. Os canais para encaminhamento das denúncias são a Ouvidoria Geral do Município (OGM), pelo Fala Salvador 156, ou através do e-mail visaservicos1@ gmail.com.