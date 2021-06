Salvador tem 6 mil vagas disponíveis para agendamento de vacina contra a covid

A Secretaria Municipal da Saúde está disponibilizado através do site hora marcada seis mil vagas para agendamento daquelas pessoas que compõem o público alvo da vacinação contra a Covid-19 e que ainda não receberam a primeira dose. Além dos grupos eletivos, as pessoas com 47 anos ou mais nascidos até 22 de junho de 1974 também poderão agendar a imunização pela plataforma: www.vacinahoramarcada.saude.salvador.ba.gov.br.

Os drives da Arena Fonte Nova e da Unijorge (Paralela) funcionarão das 22 horas dessa segunda-feira (21) até as 8 horas da terça-feira (22) para atendimento exclusivo das pessoas que realizarem o agendamento. Para realizar o agendamento, todas as pessoas habilitadas deverão estar com o nome na lista da SMS e no momento da vacinação apresentar os documentos exigidos para cada público eletivo. A documentação exigida pode ser consultada no site da SMS.

Confira os públicos prioritários habilitados na estratégia:

Caminhoneiros; trabalhadores da indústria e construção civil; profissionais da comunicação; rodoviário, trabalhador da limpeza urbana, metroviários, trabalhador do transporte aquaviário, portuários, trabalhador do transporte intermunicipal, catadores de materiais recicláveis e trabalhadores do transporte aéreo; trabalhadores da saúde, médicos veterinários, farmácias e de estabelecimentos com cnes ativo; doulas, cuidador de idoso e autônomos; lactantes com até 12 meses de amamentação; trabalhadores de escolas públicas e privadas, faculdades/universidades públicas e privadas e escola de curso técnico (nível básico); pessoas com doença falciforme; pessoas com comorbidade (doenças crônicas), deficiência, transtorno intelectual severo e moderado (entre eles, autistas), síndrome de down, imunossuprimidos, transplantados, e em hemodiálise; policial federal, policial rodoviário federal, policial militar e civil; bombeiro, agentes de salvamento, trânsito e penitenciários; fiscal de medida restritiva, guarda civil municipal, forças armadas, trabalhador do sistema de privação de liberdade e agente socioeducativo; gestantes e puérperas.