Salvador tem apenas 10% do público-alvo vacinado contra sarampo

A campanha nacional de vacinação contra o sarampo acaba na próxima segunda-feira (31) e, até o momento, apenas 10% da população em Salvador foi imunizada contra a doença. O alerta foi feito pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS), que chama a atenção do público-alvo para a necessidade de se vacinar, já que o vírus é grave, transmitido pela fala, tosse, espirro ou respiração próxima e pode até levar à morte.

Na última semana da estratégia, somente 106 mil indivíduos haviam recebido a dose. A campanha deste ano visa atingir a faixa etária com maior taxa de contágio da doença viral em 2019, que é de 20 a 29 anos.

As doses estão disponíveis, das 8h às 17h, em todas as 143 salas de vacinação nas unidades básicas da rede municipal. A imunização também é aplicada através do sistema drive-thru, das 8h às 14h, nos seguintes pontos: no 5º Centro de Saúde, nos Barris; na Faculdade Bahiana de Medicina, no Cabula; no Atacadão Atakarejo de Fazenda Coutos; e no Outlet Center, no Uruguai.

A vacina, conhecida como tríplice viral, protege contra os vírus do sarampo, caxumba e rubéola. Em 2020 ela deve ser aplicada até mesmo em quem já completou o esquema das duas doses anteriormente.

“Isso porque, por estarem economicamente ativas, essas pessoas acabam se expondo mais nos seus locais de trabalho e nas suas atividades do dia a dia”, explica a subcoordenadora de Doenças Imunopreveníveis da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), Doiane Lemos.