Salvador tem condição de organizar um Carnaval em 3 meses, diz Bruno Reis

O prefeito Bruno Reis afirmou nesta terça-feira (14) que ainda está cedo para falar da realização do Carnaval, mas destacou que Salvador tem condição de organizar a folia no prazo de três meses.

"Vamos aguardar o mês de setembro", disse Bruno, citando preocupação com a variante delta, que já teve casos registrados na Bahia. "No início de outubro, começar a dialogar com setores envolvidos. A prefeitura tem condições de realizar um Carnaval em 3 meses", garantiu. O prefeito falou durante evento para apresentar um app que vai oferecer um "passaporte da vacinação" para cidadãos de Salvador.

Em agosto, de olho na volta de eventos e também, a longo prazo, nas grandes festas de Salvador, a prefeitura organizou um evento teste no Centro de Convenções.

O modelo do carnaval de Salvador de 2022 ainda é incerto, mas as autoridades já deram algumas pistas – ele pode ocorrer em espaços fechados. Segundo o presidente da Empresa de Turismo de Salvador (Saltur), Isaac Edington, o formato da festa deve seguir o do Festival da Virada, anunciado pelo prefeito. Serão cinco dias de festa, de 29 de dezembro a 2 de janeiro, no Centro de Convenções, mesmo local onde será realizado o evento-teste.