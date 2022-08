Salvador tem imunização contra a pólio e multivacinação no sábado (27)

As campanhas de imunização contra a pólio e Multivacinação estarão disponíveis em Salvador neste sábado (27), das 8h às 12h, para crianças de zero a menores de cinco anos, durante o Sábado do Bebê.

A ação acontecerá em dez Unidades de Saúde da Família (USF) espalhadas pela cidade: Alto do Cruzeiro, Aristides Maltez (São Cristóvão), Canabrava, Candeal Pequeno (Brotas), Capelinha de São Caetano, IAPI, Imbuí, Jardim das Margaridas, Lealdina Barros (Engenho Velho da Federação) e Saramandaia.

Já as estratégias contra covid-19 e Influenza (gripe) estarão suspensas neste sábado (27) e domingo (28) em Salvador. As campanhas vão ser retomadas na segunda-feira (29) e as informações sobre postos, locais e horários serão divulgados no domingo.