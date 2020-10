Salvador tem investimento recorde em assistência farmacêutica

Buscando tornar a assistência farmacêutica em Salvador mais eficaz, abrangente e facilitada, a Prefeitura Municipal da capital baiana fez um investimento recorde na área. Na comparação com o ano de 2012, a gestão municipal já ultrapassou a marca de R$ 10 milhões a mais de recursos próprios investidos na compra de medicamentos em 2020.

Somado aos recursos do Governo Federal, hoje são aplicados R$ 28 milhões na rede farmacêutica de Salvador, um investimento recorde no setor. Em 2012, a compra total de medicamentos na capital foi da ordem de R$ 16 milhões.

Atualmente, a rede de farmácias da PMS é uma das maiores do Brasil, com 185 unidades próprias distribuídas pela cidade, além das conveniadas e postos instalados nas dez Prefeituras-Bairros.

Levando em consideração o perfil epidemiológico de Salvador, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) passou a fazer compra direta de diversos medicamentos como enoxaparina para o tratamento de trombose em gestantes; a clonidina para hipertensão; a acarbose para tratamento da diabetes, entre outros.

Atualmente, o município dispõe de 325 diferentes tipos de medicamentos nas redes básica, de saúde mental e de urgências; muitos comprados diretamente pela Prefeitura.

Desde o início do ano até o último mês de setembro, foram quase 200 milhões de unidades de medicamentos dispensados à população. Em 2019, foram mais de 211 milhões, com uma média de 3 mil pacientes e 4.500 receitas por dia.

O investimento em tecnologia também foi de fundamental para otimizar a assistência farmacêutica. Além do monitoramento diário do estoque disponível na rede, foi proporcionado mais comodidade ao cidadão ao possibilitar que, antes mesmo de sair de casa, saiba em qual unidade de saúde poderá encontrar o medicamento desejado através do aplicativo Vida+ Cidadão, disponibilizado gratuitamente pelos sistemas celulares Android ou iOS.

“Sei que ainda temos que avançar, mas não podemos deixar de destacar as ações eficazes da gestão do prefeito ACM Neto no cuidado com nossa gente, mesmo num ano extremamente excepcional como este de 2020. Implantamos e aperfeiçoamos estratégias que atendem de fato os anseios dos soteropolitanos, sobretudo, os moradores das regiões mais carentes”, destacou Leo Prates, secretário municipal da Saúde de Salvador.