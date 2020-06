Salvador tem meses de março, abril e maio mais chuvosos dos últimos 36 anos

Os meses de março, abril e maio deste ano, em Salvador, foram os mais chuvosos dos últimos 36 anos, segundo dados divulgados nessa quinta-feira (4) pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema).

Segundo o instituto, analisando os dados da estação climatológica do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o meteorologista Aldírio Almeida, do próprio Inema, observou que os últimos três meses tiveram maiores índices de precipitação desde o ano de 1984.

“De acordo com a estação do Inmet, localizada no bairro de Ondina, choveu cerca de 1270,3 mm ao longo do último trimestre. Com isso, pode-se afirmar que, é o março, abril e maio mais chuvoso dos últimos 36 anos na capital baiana e o terceiro da série iniciada em 1963, perdendo apenas para 1984 (com 1504,6 mm) e 1975 (com 1467,5 mm)”, explica o especialista.

Ao considerar somente o mês de maio, também de acordo com a estação climatológica, constatou-se que o bairro de Ondina choveu equivalente a 454,2 mm, sendo maio mais chuvoso desde 2015 (639,0 mm) na região.

A meteorologista Diva Cordeiro, que também atua no Inema, lembra que a previsão de tempo é uma estimativa das condições atmosféricas em um determinado lugar e num intervalo de tempo limitado (de horas a alguns dias), elaborada a partir das análises dos modelos numéricos de previsão, das imagens de satélites e também dos dados observados.

Fazendo um panorama analítico para o mês de junho, Cordeiro avalia que a tendência é que Salvador se mantenha com chuvas acima do normal com relação aos anos anteriores. “O mês de junho continua inserido no principal período chuvoso de Salvador, o qual apresenta climatologia de 245,6 mm. A tendência é de que estas chuvas ocorram de maneira normal a acima da normal climatológica ao longo do mês de junho”, avalia ela.

Veja abaixo a lista dos bairros com os maiores acumulados para o mês de maio: