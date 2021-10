Salvador tem mutirão para aplicar 3ª dose nesta quarta (27)

Essa quarta-feira (27) acontece em Salvador um mutirão para aplicação da 3ª dose da vacina contra a covid-19. Os pontos fixos e drives espalhados pela cidade atenderão os idosos acima de 60 anos, trabalhadores da saúde e pacientes imunossuprimidos

Todos devem estar habilitados com a data para recebimento da dose de reforço dentro do prazo determinado pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS). O nome deve estar na lista do site da SMS.

Para as pessoas que tomaram a 1ª dose em outros municípios, o acesso à 2ª dose acontece por meio de agendamento prévio no site da Hora Marcada Após o agendamento, o usuário deverá levar no dia e horário marcados, obrigatoriamente, original e cópia do Cartão SUS, comprovante de residência (local onde reside), cartão de vacina e documento de identificação com foto.

A primeira dose também será aplicada nos adolescentes das escolas públicas da capital baiana. O serviço itinerante de imunização por meio do ônibus da Vacinação em Movimento também seguirá nesta quarta-feira (27), no final de linha do Uruguai, das 8h às 16h, com a oferta da aplicação da 2ª dose da Pfizer e a 3ª dose para os idosos com 60 anos ou mais, trabalhadores da saúde, bem como pacientes em hemodiálise.

3ª DOSE: PESSOAS COM 60 ANOS OU MAIS – 8h às 16h

A aplicação da terceira dose será administrada em idosos com 60 anos ou mais que tomaram a segunda dose até o dia 1º de junho de 2021. Para este público também está disponível o serviço Vacina Express, assim como para os indivíduos acamados ou com dificuldade de locomoção.

Não é necessário realizar um novo cadastro no sistema quem já teve acesso ao serviço, pois a equipe retornará automaticamente. O site é o http:// vacinaexpress. saude. salvador. ba. gov. br .

3ª DOSE: PACIENTES IMUNOSSUPRIMIDOS – 8h às 16h

Podem se dirigir aos postos aqueles que receberam a 2ª dose até o dia 29 de setembro de 2021.

3ª DOSE: TRABALHADORES DA SAÚDE – 8h às 16h

Podem se dirigir aos postos aqueles que receberam a 2ª dose até o dia 1º de junho de 2021.

Postos de atendimento dos três públicos nesta quarta-feira (27):

Drive-thrus: 5º Centro de Saúde (Barris), Atakadão Atakarejo (Fazenda Coutos), FBDC Cabula, Faculdade Universo (Avenida ACM), Vila Militar (Dendezeiros), Shopping Bela Vista, Unijorge (Paralela), Faculdade Uninassau (Avenida Magalhães Neto), FBDC Brotas, Parque de Exposições (Paralela) e Universidade Católica do Salvador – Campus Pituaçu.

Pontos fixos: USF Mata Escura, USF Imbuí, UBS Eduardo Mamede (Mussurunga), USF Yolanda Pires (Fazenda Grande I), 5º Centro de Saúde (Barris), USF Vila Matos (Rio Vermelho), Shopping da Bahia (a partir das 9h), USF Beira Mangue, USF São Cristóvão, Clube dos Oficiais da Polícia Militar (Dendezeiros), USF Cajazeiras V, USF Sergio Arouca (Paripe), USF Tubarão, USF Cajazeiras X, USF Colinas de Periperi, USF Plataforma, UBS Ramiro de Azevedo (Campo da Pólvora), USF Pirajá, USF San Martim III, USF Curralinho, UBS Nelson Piauhy Dourado (Águas Claras), USF Jardim das Margaridas, Universidade Católica do Salvador – Campus Pituaçu, USF Vista Alegre, CSU Pernambués e FBDC Brotas.