Salvador tem mutirão para recolher óleo das praias nesta quinta-feira (17)

Um grupo de voluntários realiza um mutirão para retirada de óleo das praias de Salvador na manhã desta quinta-feira (17). As atividades começaram às 8h.

Os voluntários convocam a população para ajudar a retirar o material tóxico que invade as praias baianas há uma semana. Só nesta quarta (16), foram retiradas 15 toneladas de petróleo cru nas praias da Pituba e do Jardim dos Namorados.

(Foto: Arrison Marinho/CORREIO)

O mutirão acontece nos bairros de Ondina (Praia da onda), Rio Vermelho (Praia da Paciência), Pituba (Colônia de Pescadores) e Stella Maris (Stella Surf School). Para participar basta ir até o local usando luvas e sapatos fechados e levar algum palito para a remoção do óleo, que não pode ser tocado com as mãos por ser tóxico.

Nível de óleo nas praias nesta manhã: