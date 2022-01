Salvador tem previsão de tempo nublado e chuva para fim de semana

Salvador tem previsão de céu nublado e parcialmente nublado com chances de até 70% de chuvas neste sábado (8), segundo a Defesa Civil (Codesal). As chuvas podem acontecer a qualquer momento do dia, sendo fracas ou moderadas.

No domingo (9), a previsão continua para céu parcialmente nublado. As chances de chuva são menores - 40%, e elas devem ser fracas e isoladas. Também pode chover a qualquer hora do dia.

A Codesal permanece de plantão 24h durante todos os dias da semana, inclusive sábado e domingo. Quem precisar dos serviços da Defesa Civil pode acionar as equipes pelo 199.