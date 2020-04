Salvador terá 12 postos de saúde com horário exclusivo para idosos; veja lista

Os idosos terão horário exclusivo de atendimento em 12 postos de saúde da rede municipal (ver lista abaixo). A medida já passa a valer a partir desta quinta-feira (23) e as unidades espalhadas pelos Distritos Sanitários abrirão uma hora mais cedo.

Das 7h às 8h, os postos atenderão apenas pacientes a partir dos 60 anos. A medida foi definida pela Prefeitura, através da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), e tem como objetivo reduzir as chances de propagação do novo coronavírus entre essas pessoas, que fazem parte do grupo de risco para a covid-19.

“Identificamos 12 postos localizados em pontos estratégicos da cidade e com estrutura física favorável para evitar a aglomeração desse público. Com isso, vamos assegurar que os idosos, sobretudo aqueles que necessitam de acompanhamento contínuo, possam ser assistidos num horário prioritário”, destacou o titular da Secretaria Municipal de Saúde, Leo Prates.

Unidades com horário exclusivo para idosos, das 7h às 8h: